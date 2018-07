Delfin besucht Lübecker Bucht 

Delfin schwimmt vor einem Ostseestrand: In der Lübecker Bucht haben Mitarbeiter des Hafens in Lübeck einen Delfin entdeckt.

Lübeck - Ein Delfin ist auf Stippvisite in der Lübecker Bucht. Den Großen Tümmler haben die Mitarbeiter am Dienstag gesichtet. „Der Delfin schwamm in der Bucht vor Travemünde“, bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch Berichte mehrerer Medien.

Delfine werden immer wieder in der Ostee gesichtet

Große Tümmler (Tursiops truncatus) leben in allen Ozeanen und werden bis zu vier Meter lang. Nach Angaben des Deutschen Meeresmuseums Stralsund waren Vertreter dieser Art in den vergangenen Jahren schon regelmäßig in der deutschen und dänischen Ostsee zu Besuch.

So sorgte vor einigen Jahren ein Delfin in der Kieler Bucht für Begeisterung. Zwei weitere Große Tümmler schwammen lange in der Ostsee umher - sie wurden „Selfie“ und „Delfie“ genannt. Sie tauchten unter anderem vor der Ferienanlage Weissenhäuser Strand sowie vor Neustadt und Grömitz auf. 2001 hatten zwei Delfine sogar den Weg in die Trave bis zum Lübecker Burgtorhafen zurückgelegt.

