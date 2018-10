Sauna-Schreck: Zwei Gäste wollen entspannen, als plötzlich ein Feuer ausbricht - jetzt werden die beiden gesucht

Gäste einer Sauna in Delmenhorst bemerkten ein Feuer in der Anlage, das wohl in der Zwischendecke ausbrach (Symbolbild)

Zwei Gäste einer Sauna haben am Donnerstag einen Schwelbrand entdeckt, der wohl in der Zwischendecke der Anlage ausgebrochen war. Nun werden die beiden Sauna-Gäste gesucht.

Delmenhorst - In der Grafttherme in Delmenhorst bemerkten zwei Gäste am Donnerstag Vormittag ein Feuer im Außenbereich der Sauna-Anlage. Der Schwelbrand konnte durch die Feuerwehr Delmenhorst gelöscht werden, verletzt wurde niemand, wie nordbuzz.de* berichtet.

Die Polizei beschlagnahmte nach eigenen Angaben den Brandort und bittet die beiden Sauna-Gäste sich zu melden.

In Sauna in der Grafttherme Delmenhorst bricht Feuer aus: Gäste kommen mit Schrecken davon

Durch zwei Sauna-Gäste der Grafttherme in Delmenhorst wurde demnach am Donnerstag, gegen 11 Uhr, ein Schwelbrand in einer Saune im Außenbereich der Anlage gemeldet. Der Brand brach vermutlich in der Zwischendecke der Sauna aus. Die Feuerwehr Delmenhorst konnte den Brand abschließend löschen.

Polizei beschlagnahmt Brandort nach Feuer in Sauna in der Grafttherme Delmenhorst

Der Brandort in der Grafttherme wurde durch die Polizei beschlagnahmt, sie nahm weitere Ermittlungen zur genauen Brandursache auf. Bei dem Feuer gab es keine Verletzten, zur Schadenshöhe konnten keine Angaben gemacht werden. Die beiden Sauna-Gäste werden geben, sich für mögliche Rückfragen bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.

