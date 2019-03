Wohnen in der Schimmel-Hölle: Werden diese Mieter mit Ekel-Aktion zum Auszug genötigt?

In Delmenhorst wohnen Mieter seit Monaten in einem Schimmel-Haus, weil der Besitzer sie anscheinend mit dieser gezielten Ekel-Aktion zum Auszug zwingen will.

In Delmenhorst leben Mieter seit sieben Monaten in der Schimmel-Hölle

Das Wohnhaus ist von innen komplett mit giftigem Schimmel befallen

Trotz Gerichtsbeschluss weigert sich der Vermieter Wasser und Gas wieder anstellen zu lassen

Delmenhorst/Niedersachsen - Wie nordbuzz.de* berichtet, macht das Mehrfamilienhaus in der Jägerstraße in Delmenhorst äußerlich einen völlig normalen Eindruck. Doch die Zustände, die sich hinter seinen Mauern verbergen, sind nicht nur extrem ekelhaft, sondern auch menschenunwürdig.

Giftiger Schimmel: Besitzer lässt Miethaus in Delmenhorst verrotten um Bewohner zum Auszug zu zwingen

Die Wohnungen des Mietshauses befinden sich in einem verheerenden Zustand: In den Räumen ist es bitterkalt und die Wände sind mit schwarzem Schimmel überzogen. "Am 30. Juli kam unser Vermieter samt Hausverwaltung und haben uns mitgeteilt, dass das Wasser am nächsten Tag abgestellt wird. Am 8. November folgte das Gas“, äußert sich Mieterin Veronika Wagner gegenüber Nonstopnews. Seither können die Mieter förmlich dabei zusehen, wie das Schimmel-Haus verrottet.

Seit sieben Monaten ohne Wasser und Gas im Schimmel-Haus: Sohn bereits erkrankt

Veronika Wagner, ihr Mann Andreas und ihr 15-jähriger Sohn Dominik Marcel leben seit fünf Jahren in dem Haus in der Jägerstraße und sehen es als ihre Heimat an. Doch dann kam der Schimmel-Horror! Die Familie sitzt dicht zusammengedrängt im Wohnzimmer, welches sie mit teuren Strom-Heizungen warm halten. „Wir haben die Endabrechnung bekommen, da müssen wir 1.200 Euro nachzahlen", klagt Veronika Wagner. Doch die Familie hat keine andere Wahl: "Wir wollen nicht noch kränker werden. Meinem Kind geht es so schon nicht gut, es hat Asthma", so die besorgte Mutter.

Trotz Gerichtsbeschluss: Besitzer weigert sich Wasser und Gas im Schimmel-Haus wieder anzustellen

Dabei sind die Bewohner nicht mal selbst schuld an der Misere. Weil eine Mieterin, die inzwischen ausgezogen ist, ihren Zahlungen nicht nachkam, stellten die Stadtwerke das Wasser ab. Die Mieter zogen daraufhin vor Gericht und bekamen Recht.Dennoch blieb es bei dem Ausfall und das, obwohl das Amtsgericht den Vermieter im Oktober per einstweiliger Verfügung verpflichtete, die Beheizung zu gewährleisten.

Schimmel-Hölle in Delmenhorst: Will Besitzer die Mieter mit Ekel-Aktion zum Auszug zwingen?

Die Bewohner des Schimmel-Hauses vermuten, dass hinter der Ekel-Aktion System steckt:„Meine Vermutung ist, dass die uns alle raus haben wollen. Um zu renovieren und teuer wieder zu vermieten“, lautet Andreas Wagners Verdacht. Inzwischen hat ein Anwalt Mieterschutzbund den Fall übernommen.

