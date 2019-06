Dieser Mann rettete 65 Schüler, zwei Lehrer und den Fahrer aus dem brennenden Bus auf der A2

Mit einem schon fast waghalsigen Überholmanöver hat dieser Mann mutmaßlich allen Insassen eines brennenden Reisebusses auf der A2 am Montagvormittag das Leben gerettet.

Castrop-Rauxel/Herten - Wie 24VEST.de* exklusiv berichtet, hat André Tiago Manuel (36) den Bus, der am Sonntag auf der A2 in Höhe Henrichenburg brannte, überholt und ausgebremst, um dem Fahrer mitzuteilen, dass sein Bus in Flammen steht.

65 Fünftklässler der Erich-Klausener-Realschule in Herten, zwei Lehrkräfte, und der Busfahrer konnten den bereits brennenden Reisebus unverletzt verlassen, ehe dieser komplett in Flammen aufging.

