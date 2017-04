Discounter verkauft jetzt Einhorn-Klopapier mit Zuckerwatte-Duft

München - Wer dachte, der Einhorn-Hype ist vorbei, hat sich getäuscht. Bei einem Discounter findet das Fabeltier jetzt eine sehr weltliche Verwendung. Geworben wird mit einem originellen Spruch.

Was gab es nicht schon alles für Produkte, auf denen ein Einhorn prangte: Im vergangenen Jahr trat eine Einhorn-Schokolade hierzulande einen riesigen Trend los, auf denen zahlreiche andere Hersteller gar nicht schnell genug aufspringen konnten: So behauptete ein Duschgel, es rieche nach Einhorn-Pups, und war damit so erfolgreich, dass andere Discounter mit ihren eigenen „zauberhaften“ Pflegeprodukten nachzog. In den USA ließ sich ein findiger Barrista den regenbogenfarbengesträuselten Einhorn-Latte einfallen, dem schnell wie Pegasus ein ebensolcher Milkshake folgte. Die weltgrößte Kaffehaus-Kette ließ sich da nicht lumpen und hoffte mit einem Frappuccino auf märchenhafte Umsätze. Make-up, Hausschuhe, Luftmatratzen, Faschings-Krapfen, Liköre, ja sogar Kondome - alles wurde zum Verkaufs-Renner dank des Fantasie-Pferdes mit dem auffälligen Stirn-Fortsatz.

Dem Einhorn-Fass schlägt jetzt Edeka den Boden aus. Der Discounter hat ausgerechnet ein Klopapier seiner Eigenmarke „Gut & günstig“ mit dem Fabelwesen bedruckt und wirbt mit dem wenig zauberhaften Spruch „Es war noch nie so leicht, einen süßen Arsch zu bekommen“.

Im Mai soll das laut Eigenwerbung nach Zuckerwatte duftende „sooo weiche“ Wunder-Wisch-Produkt offiziell in die Läden kommen, wird versprochen - „aber nur für kurze Zeit - schnell sein lohnt sich“, setzt Edeka auf seiner Facebook-Seite die Kunden unter Druck.

Denen geht das Posting offensichtlich nicht am A...llerwertesten vorbei, denn es wurde in nur drei Tagen bereits sagenhafte 3.774 Mal geteilt und knapp 10.500 Mal kommentiert (Stand Mittwoch Mittag). Zwar finden sich auch kritische Stimmen darunter, denen die Idee zu weit geht und die ein Ende des Hypes fordern. Die überwiegende Mehrheit der Verbraucher zeigt sich jedoch begeistert.

Es gilt also festzustellen: Sogar wenn es für den Hintern genutzt wird - das Einhorn erfreut sich mythischer Po-pulärität.

Woran das liegt, können übrigens Wissenschaftler erklären.

hn