Familiendrama in Nürtingen: Mann erschießt zwei Menschen

Beamte der Spurensicherung untersuchen den Tatort in Nürtingen, wo bei einer Schießerei zwei Menschen getötet wurden.

In einem Wohnviertel im Nürtingen bei Stuttgart hat ein Mann zwei Menschen erschossen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Ein Mann hat in einem Wohnviertel von Nürtingen (Landkreis Esslingen) eine Frau und einen Mann erschossen. Der Tatverdächtige sei am späten Samstagabend festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Warum er auf die Opfer schoss, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Familiendrama aus. Die Tat habe sich im familiären Bereich abgespielt, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Laut Bild soll eine Mutter mit ihrer Tochter noch rechtzeitig in ein andere Haus geflüchtet sein. Mehrere Straßen in den Wohnviertel seien gesperrt worden. Die Spurensicherung und mehrere Rettungswagen und Seelsorger waren vor Ort.

dpa/smu