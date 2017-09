Doppelmord von Herne: Neunjähriger kämpfte um sein Leben

Nach dem Doppelmord von Herne, den Marcel H. begangen hat, wurde nun bekannt, dass sich der neunjährige Junge, der ermordet wurde, heftig gewehrt hatte.

Herne - Im Prozess um den Doppelmord von Herne in Nordrhein-Westfalen sind grausige Details bekannt geworden. Der neunjährige Jaden ist nach Angaben einer Rechtsmedizinerin an einem neun Zentimeter langen Stich in den Kopf gestorben. Das sei die Hauptursache für den Tod des Jungen gewesen, berichtete die Ärztin am Donnerstag vor dem Bochumer Schwurgericht. Viele der insgesamt 52 Stiche habe der Täter hingegen erst nach dem Tod des Jungen gesetzt.

Nach Darstellung der Medizinerin hat Jaden vor seinem Tod verzweifelt um sein Leben gekämpft. Mit Hilfe eines Stiftes demonstrierte sie, wie der Neunjährige in die Messerklinge gegriffen hat. Die Rechtsmedizinerin geht jedoch davon aus, dass der Tod sehr schnell eingetreten ist.

Der Angeklagte Marcel H. hat über seinen Verteidiger bereits eingeräumt, im März zunächst den Nachbarsjungen Jaden und anschließend einen ehemaligen Schulfreund erstochen zu haben. Das Motiv soll laut Anklage unter anderem Mordlust gewesen sein.

dpa