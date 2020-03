Schrecklicher Unfall mit tödlichem Ausgang: Smart unter Lkw begraben

Bei einem schrecklichen Verkehrsunfall ist am Montagmorgen ein Smart förmlich in der Front eines Lkw verschwunden. Bei dem Unfall kam mindestens eine Person ums Leben.

Dorsten - Gegen 8.40 Uhr am Montagmorgen ereignete sich der folgenschwere Unfall auf der B224 bei Dorsten im Kreis Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen). Der Smart war nach ersten Erkenntnissen auf gerader Strecke mit dem Lkw kollidiert und fast mit der kompletten Karosserie unter die Front der Zugmaschine gerutscht.

Der junge niederländische Fahrer des Lastwagens (20) soll einen schweren Schock erlitten haben, berichtet wa.de*. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergungsarbeiten dauerten auch am frühen Nachmittag noch an.

