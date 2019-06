80 Menschen prügeln mit Stuhlbeinen aufeinander ein - zünden Molotowcocktails 

In der Innenstadt in Dortmund ist es zu einer heftigen Massenschlägerei gekommen. 80 Menschen sollen daran beteiligt gewesen sein.

Dortmund - Rund 80 Menschen sind am Montag in Dortmund in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Dabei sollen Stuhlbeine, Holzlatten und Werkzeuge zum Einsatz gekommen sein, wie die Polizei am Abend mitteilte. Auch Molotowcocktails seien gezündet worden.

Bei Eintreffen der Beamten seien die Beteiligten „in alle Richtungen“ geflüchtet. Die Polizisten seien von etwa 150 Schaulustigen "bedrängt" und an der Arbeit gehindert worden.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 16.17 Uhr. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot aus und sperrte den Schleswiger Platz in Dortmund nach eigenen Angaben großräumig ab. Durch die starke Polizeipräsenz wurden weitere Auseinandersetzungen verhindert.

Massenschlägerei in Dortmund: Polizei nimmt Verdächtige fest

Die Beamten nahmen den Angaben zufolge drei Verdächtige fest. Zudem seien „diverse gefährliche Gegenstände" sichergestellt worden. Zu möglichen Hintergründen der Schlägerei äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

AFP/ml





