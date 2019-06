Drama in Club: Sieben Verletzte! Zwei Männer drehen in Disco völlig durch

In Bremen kam es zu einem Gewalt-Exzess in einer Disco, bei dem ein völlig außer Kontrolle geratenes Duo sieben Personen verletzte.

Zwei Männer drehten in einer Disco in Bremen völlig durch. Bei dem brutalen Angriff im Club wurden insgesamt sieben Menschen verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bremen - Nachdem am Sonntagmorgen, 9. Juni, gegen 4.50 Uhr in und vor einer Disco an der Straße An der Weide in Bremen ein brutales Duo komplett ausrastete, ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls. Wie nordbuzz.de* berichtet, wurden sieben Personen bei der Gewalt-Eskalation im Stadtteil Mitte verletzt.

Bremen: Gewalt-Eskalation startet auf Tanzfläche einer Disco

Laut Polizei kam es vor der Gewalt-Eskalation in der Disco in Bremen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung auf der Tanzfläche der Lokalität. Daraufhin wurde ein 32-Jähriger von zwei Männern mit Faustschlägen attackiert. Kurz danach stieß eben dieses brutale Duo vor der Disco auf eine 24 und eine 28 Jahre alte Frau.

Plötzlich und ohne erkennbaren Grund gingen die aggressiven Männer auf die beiden Damen los. Zwei Personen, die beobachtet hatten, wie das völlig außer Kontrolle geratene Duo die Frauen angriff, eilten zur Hilfe.

Vor einer Disco in Bremen: Brutale Männer greifen zwei Frauen vom Club an

Sofort wurden auch die zwei couragierten Helfer von den beiden gewaltbereiten Männern körperlich attackiert. Erst als weitere, vor der Disco stehende Personen hinzukamen, um das völlig außer Kontrolle geratene Duo zu stoppen, endete die Gewalt-Eskalation.

Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof Bremen, wo sie jedoch von einer Streifenwagenbesatzung der PolizeiBremen gestellt werden konnten. Die Beamten nahmen die 23 und 33 Jahre alten Männer fest, die insgesamt sieben Personen verletzt hatten. Die Opfer mussten teilweise zur Versorgung ihrer Wunden ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen das Schläger-Duo wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Bremen: Nach Gewalt-Eskalation in Disco sucht Polizei Zeugen

Da die Ermittlungen zur Gewalt-Eskalation in der Disco in Bremen noch andauern, sucht die Polizei mögliche Zeugen des Vorfalls. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern im Bereich der Straße An der Weide geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Nummer 362 - 3888 zu melden.

