Dreijähriger fährt Auto gegen ein Schaufenster

Dettingen - Beim Versuch, auf dem Parkplatz eines Supermarkts das Auto seiner Mutter zu starten, hat ein Dreijähriger in Baden-Württemberg einen Schaden von mehr als 10.000 Euro verursacht.

Wie die Polizei in Reutlingen am Montag mitteilte, parkte die 33-jährige Mutter den Wagen am Samstag und stieg aus, um einen Einkaufswagen zu holen. Der Kleine betätigte demnach vermutlich die Zentralverriegelung und kletterte aus seinem Kindersitz auf der Rückbank zum Fahrersitz. "Daraufhin versuchte er mehrmals, mit dem im Zündschloss steckenden Schlüssel den Motor zu starten", erklärte die Polizei. Die Handbremse war demnach nicht angezogen, sondern lediglich der erste Gang eingelegt, weshalb das Auto "mehrere Sätze" nach vorn gemacht habe."

Die Mutter hatte mittlerweile die Startversuche ihres Filius mitbekommen, konnte aber die gesperrte Fahrertür nicht öffnen", hieß es im Polizeibericht. Der Wagen sei gegen eine Schaufensterscheibe geprallt, der Dreijährige bei dem Unfall aber unverletzt geblieben.

