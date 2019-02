Suche nach Vermisstem läuft mit Hochdruck: Polizei geht an Öffentlichkeit - Mann braucht dringend Hilfe

Mit Hochdruck sucht die Polizei nach einem vermissten Mann, der am Wochenende spurlos verschwunden ist. Da der Vermisste dringend Hilfe benötigt, wendet sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit.

Stralsund/Dresden - Der als vermisst gemeldete Richard Kögler ist am Sonntag, 17. Februar, nach einem genehmigten Ausgang in der Mittagszeit nicht in eine Klinik in Dresden zurückgekehrt. Die Polizei in Dresden leitete umgehend Suchmaßnahmen nach dem vermissten Richard Kögler ein - allerdings ohne Erfolg, wie nordbuzz.de* berichtet. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Gesuchte an der Ostsee im Bereich Stralsund aufhalten könnte.

Von Dresden nach Stralsund? Vermisster Mann an Ostsee gesucht

Richard Kögler benötigt dringend medizinische Hilfe - deswegen hat die Polizei in Stralsund und Dresden die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Der Vermisste ist etwa 170 Zentimeter groß, wiegt 62 Kilogramm und ist von hagerer Statur. Er hat lange, dunkelbraune Rastalocken und trägt einen dunklen Oberlippen- und Kinnbart. Eventuell trägt er eine Brille, auffällig ist seine leise Sprache.

Polizei aus Stralsund und Dresden im Dauereinsatz

Neben den seit Montagabend laufenden Suchmaßnahmen durch die Polizei Stralsund sowie der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund, wurden auch benachbarte Dienststellen sowie der Personennahverkehr über die Suche des Vermissten verständigt. Bislang verlief die Suche nach Richard Kögler sowohl im Bereich Dresden als auch in Stralsund negativ.

Hinweise zu dem Vermissten aus Dresden an die Polizei Stralsund

Wer Richard Kögler gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03831/2890-0 bei der Polizei in Stralsund oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

