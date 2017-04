Düstere Prognosen: So wird das Wetter an Ostern 2017

München - Wie wird das Wetter zu Ostern 2017? Das Osterwochenende wird leider kalt und nass. Hier lesen Sie die Prognose für die Feiertage von Karfreitag bei Ostermontag.

München - Am 16. April 2017 ist Ostern. Und das heißt bei vielen: Ostereiersuche im Garten. Doch es ist April und der ist im Volksmund eher für sein gemischtes Wetter bekannt, ganz nach dem Motto: „April, April, der macht was er will“.

Ob Sie die freien Tage an Ostern in diesem Jahr draußen verbringen können oder ob das Fest nach Innen verlegt werden muss, das erfahren Sie im Folgenden.

Ostern 2017: Graues Wetter an den Feiertagen

Versprachen die Prognosen vor ein paar Tagen noch frühlingshaftes Wetter und warme Temperaturen an Ostern, sehen die Voraussagen jetzt schon wieder ganz anders aus. Stattdessen muss mit kühlem und wechselhaften Wetter gerechnet werden, bei dem sich die Sonne nur gelegentlich zeigt. Wie das Wetter an den einzelnen Tagen wird, haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Gründonnerstag: Für Gründonnerstag sagt die Seite wetter.de kühles Aprilwetter voraus. Dazu gibt es Temperaturen bis 13 Grad.

Karfreitag: Am Todestag Jesu wird auch das Wetter grau und kühl. Laut dem Onlinewetterdienst ist an diesem Tag im Osten mit 10 Grad und im Westen mit 12 Grad zu rechnen. Der Südwesten hat Glück: Dort scheint am Karfreitag ein paar Stunden die Sonne. Im Rest von Deutschland sieht man die jedoch nur wenig.

Ostersamstag: Auch am Tag vor Ostern ist das Wetter nur mäßig. An den Küsten gibt es laut wetter.de rund 10 Grad, im Westen werden 13 Grad erreicht. Maximal 15 Grad soll es am Oberrhein, in Schwaben und im Schwarzwald geben. Die Sonne zeigt sich an diesem Tag eigentlich nur in Süddeutschland. Ansonsten muss aber überall mit Regen gerechnet werden.

Ostersonntag: Wenn die Christen am Ostersonntag die Auferstehung Jesu Christi feiern, dann ist es in der Kirche wohl weit angenehmer als draußen. Der Sonntag fällt wohl buchstäblich ins Wasser und zwar in ganz Deutschland. Allerdings wird es wohl nicht den ganzen Tag regnen, sodass vielleicht ein kurzer Spaziergang möglich sein wird. Aber aufgepasst: Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung, der auf seinem Blog die Trends für dieses Ostern veröffentlicht hat, sagt gerade einmal Temperaturen von 8 bis 15 Grad voraus. Eine Jacke sollte man sich bei diesen wechselnden Temperaturen auf jedenfall einpacken.

Ostermontag: Laut Dominik Jung wird es am Ostermontag sogar noch etwas kälter. Kalte Polarluft, die aus dem Norden bis nach Mitteleuropa zieht, lässt es maximal 13 Grad werden. Ansonsten müssen sich alle auf einen Mix aus Sonne, Wolken und Schauern einstellen. Laut wetter.de sind die Menschen am Oberrhein, im Kaiserstuhl, im Schwarzwald sowie im Breisgau noch am besten dran - richtig gut wird es aber auch dort nicht.

Das Osterwetter 2017: Es kann noch besser werden

Obwohl die Vorhersagen nun doch eher mäßig aussehen, gibt es noch Hoffnung. Denn noch sind es ein paar Tage, bis das Osterwochenende beginnt. Der Meterologe Dominik Jung schreibt dazu auf seiner Seite: „Geringe Veränderungen in der Großwetterlage können schon große Auswirkungen nach sich ziehen“.

Weniger positiv betitel die Seite wetter.de ihre Vorhersagen: „Die Karwoche läuft und die Wettermodelle sind sich zunehmend einig. Ostern 2017 wird mies“

Ob sich an den aktuellen Trends noch etwas ändert, wird sich zeigen. Sollte Ostern aber tatsächlich regnerisch werden, haben wir Ihnen die besten Filme und Serien aus dem Fernsehprogramm der Ostertage zusammengestellt. Falls Sie sich nun überlegen, doch noch einen Kurztrip einzulegen, um dem grauen Wetter in Deutschland zu entkommen, finden Sie hier eine Übersicht der erwarteten Staus an Ostern.

sl/ak