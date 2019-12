Junge Mutter seit Monaten vermisst: Schrecklicher Verdacht bestätigt - neue Details 

Seit Anfang September wurde eine junge Frau aus Duisburg vermisst. Jetzt wurde sie tot aufgefunden. Ein schrecklicher Verdacht der Polizei hat sich bestätigt.

Seit September wurde die 26-jährige Mine O . vermisst.

. vermisst. Die Duisburgerin wurde tot in einem Waldstück aufgefunden.

wurde tot in einem Waldstück aufgefunden. Ein schrecklicher Verdacht der Polizei hat sich nun bestätigt.

Update vom 6. Dezember, 14.34 Uhr: Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei der im Duisburger Wald gefundenen Frauenleiche tatsächlich um die seit drei Monaten vermisste 26-jährige Mine O. Der Ehemann Ercan E. (28) war festgenommen worden. Nun hat er gestanden, seine Frau nach einem Streit getötet und ihre Leiche zunächst in einem Koffer versteckt und später vergraben zu haben. Laut Obduktion wurde das Opfer erwürgt. Der Mann soll wegen des Vorwurfs Totschlag am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Duisburg: Ehemann gesteht Mine O. getötet zu haben

Der Ehemann gab im Verhör zu, dass er seine Frau bereits am 7. September - dem Tag ihres Verschwindens - nach einem Streit in der Wohnung getötet hatte und die Leiche zunächst in einen Koffer packte. Diesen habe er erst in sein Auto gelegt. Tage später habe er die Garage angemietet und die Leiche dort versteckt. Eine Woche darauf habe er den Körper seiner Frau mit dem Auto in den Stadtteil Untermeiderich gebracht, wo er die Leiche „in einem schwer zugänglichen Waldgelände“ vergrub, so die Staatsanwaltschaft.

Wegen des fünfjährigen Sohnes ist die Polizei nach Angaben eines Sprechers im Kontakt mit dem Jugendamt, um eine Lösung für seine Unterbringung zu finden.

Junge Mutter seit Monaten vermisst: Jetzt wurde eine Frauenleiche im Wald gefunden - schrecklicher Verdacht

Erstmeldung vom 6. Dezember: Duisburg - Wo ist Mine O.? Diese Frage beschäftigte die Ermittler in Duisburg in den vergangenen Wochen und Monaten. Nun scheint es Klarheit zu geben: Eine junge Frau wurde in einem Wald aufgefunden - tot. Laut Staatsanwaltschaft gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um die vermisste 26-Jährige handelt.

Seit dem Abend des 7. September wurde die 26-jährige Mutter eines fünfjährigen Sohnes vermisst. Auffällig: Die Duisburgerin hat ein Nasenpiercing und am linken Handgelenk ist der Name ihres Ehemannes eintätowiert, wie ein Polizei-Sprecher in der Vermisstenmeldung erklärte. Ihr 28-jährige Gatte wurde nun vorläufig festgenommen. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mine O.: Vermisste Duisburgerin tot aufgefunden

Der Ehemann hatte im September noch angegeben, dass seine Frau bei einer Freundin übernachten wollte. Ermittlungen der Polizei ergaben dann aber, dass diese Freundin bereits seit längerer Zeit nicht mehr in Deutschland lebt.

Seit diesem Tag hat Mine O. sich weder bei ihrer Familie noch bei Freunden gemeldet. Nun gibt es traurige Gewissheit. Die Ermittlungen nach dem Verschwinden der Frau hatten Kripobeamte zuletzt zu einer von dem Ehemann angemieteten Garage im Duisburger Stadtteil Wanheim-Angerhausen geführt. Dort fanden sie unter anderem Kleidung der Frau und ihren Ausweis. Der Einsatz eines Datenträger- und eines Leichenspürhunds führte zudem zur Entdeckung ihres Handys und zu der Erkenntnis, dass in der Garage zumindest vorübergehend ein Leichnam gelagert worden war.

Mine O.: Polizei findet die Leiche - Grabungen in Duisburger Waldstück

Der Ehemann gab demnach im Polizeiverhör an, er haben den Leichnam der Frau nach der Tat am 7. September in einen Koffer gepackt, den er in seinem Auto ablegte. Tage später habe er dann die Garage in Wanheim-Angerhausen gemietet und die Tote dort gelagert.

Eine Woche danach habe er den Körper seiner Frau mit dem Auto nach Duisburg-Untermeiderich gebracht und dort in dem unzugänglichen Waldgelände vergraben. Daraufhin begann die Suche, die Polizei Duisburg bestätigte: Die Leiche wurde am Abend des 5. Dezember entdeckt. Zu einem Motiv gab es zunächst keine Hinweise. Die Leiche soll am Freitag obduziert werden. Die Verhöre des Verdächtigen dauern an.

