Unfall-Drama: Dacia schleudert in Küsten-Kanal - schwangere Mutter und Kinder in Auto gefangen

Im Emsland kam es zu einem schweren Verkehrs-Unfall, bei dem der Dacia einer Familie in einen Kanal geschleudert wurde

Zu einem Unfall-Drama kam es im Emsland, als der Dacia einer vierköpfigen Familie in einen Küsten-Kanal schleuderte. Die schwangere Frau und ihre zwei Kinder waren im Auto gefangen.

Emsland / Papenburg: Wie nordbuzz.de* berichtet, ereignete sich am Montagabend, 3. Dezember, gegen 20.05 Uhr, auf der B401 am Küsten-Kanal auf Höhe Surwold ein schwerer Verkehrsunfall. Als der Dacia einer vierköpfigen Familie von der Fahrbahn abkam, nahm das Drama seinen Lauf.

Unfall-Drama im Emsland: Dacia mit schwangeren Mutter, Vater und zwei Kindern gerät in Gegenverkehr

+ Der Unfall ereignete sich auf der B401 am Küsten-Kanal auf Höhe Surwold © Screenshot Google Maps Ein 26 Jahre alter Mann aus Dörpen fuhr mit seinem Audi A6 auf der B401 aus Richtung Oldenburg kommend. Plötzlich sah er, wie ein entgegenkommender Dacia ohne ersichtlichen Grund nach rechts von der Fahrbahn abkam.



An Bord befand sich eine vierköpfige Familie aus Köln: Der 33 Jahre Vater, die 31-jährige, schwangere Mutter, der fünf Jahre alte Sohn und die vierjährige Tochter.

Emsland: Dacia mit schwangeren Mutter, Vater und zwei Kindern schleudert in Küsten-Kanal

+ Der Küstenkanal in Surwold © picture alliance / Lars Klemmer/

Beim Gegenlenken kreuzte der Dacia die Spur des Audi A6. Der Fahrer des Audi A6 reagierte geistesgegenwärtig und vollführte eine Vollbremsung, wodurch ein Zusammenstoß mit dem Dacia der vierköpfigen Familie aus Köln verhindert wurde.

Im weiteren Verlauf schleuderte der Dacia in den Küsten-Kanal. Nur der 33-jährige Familienvater blieb bei dem Unfall unverletzt und konnte sich aus eigener Kraft aus dem Auto befreien.

Unfall-Drama im Emsland: Schwangere Mutter ist mit ihren Kindern in Dacia gefangen

Weder seine schwangere Ehefrau noch die beiden Kinder gelang es sich aus dem im Küsten-Kanal liegenden Dacia zu retten. Zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren. Glücklicherweise bemerkten sechs litauische Arbeiter der Meyer-Werft, die sich in einem Wohnhaus direkt neben der Unfallstelle befanden, das Drama.

+ Ersthelfer verhinderten Schlimmeres © picture alliance/dpa

Ohne zu Zögern eilten sie zur Hilfe und begaben sich ins kalte Wasser des Kanals. Der 26 Jahre alte Audi A6-Fahrer half ebenfalls couragiert bei der Rettung der schwangeren Mutter und der Kinder. Er zog sich Verletzungen beim Einschlagen der Scheibe des Dacia zu.

Unfall-Drama im Emsland kann durch mutige Ersthelfer verhindert werden

Mit vereinten Kräften gelang es den Ersthelfern die Insassen des Dacia zu befreien. Die 31 Jahre alte schwangere Mutter und ihre vierjährige Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der fünf Jahre alte Sohn trug allerdings schwerere Verletzungen davon und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Dacia der Familie erlitt einen Totalschaden. Nach Auswertung und Beurteilung der Unfallspuren und Aussagen steht fest, dass die Ersthelfer einen schlimmeren Ausgang des Unfalls verhindert haben.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

