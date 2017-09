Ermittler: Mutmaßlicher Erpresser psychisch auffällig

Der Lebensmittel-Erpresser vom Bodensee sei ein „exzentrischer Einzelgänger“, so die Polizei.

Der im Fall der vergifteten Babynahrung am Bodensee festgenommene mutmaßliche Erpresser ist den Ermittlern zufolge ein Mann mit psychischen Auffälligkeiten.

Konstanz - Es handele sich um einen 53-Jährigen mit Brüchen in der Biografie, sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer am Samstag in Konstanz. Der Mann sei ein exzentrischer Einzelgänger. Weitere Angaben wollte Stürmer nicht machen mit Blick auf das Persönlichkeitsrecht des Verdächtigen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es keinen weiteren Tatverdächtigen gibt.

Bisher keine Aussage des Verdächtigen

Weil der Mann bisher nicht ausgesagt habe, gebe es keine Erkenntnisse zum möglichen Motiv. Er hatte einen Millionenbetrag gefordert und damit gedroht, weitere vergiftete Lebensmittel in Märkten auszulegen.

Der Leitende Oberstaatsanwalt Alexander Boger sagte, dass der Mann nach ersten Erkenntnissen eine strafrechtliche Vorbelastung habe. Details nannte er nicht, weil ihm die Akte noch nicht vorliege.

Lebenslänglich nicht auszuschließen

Im Amtsgericht Ravensburg werde der Mann gegenwärtig von einem Haftrichter verhört. Der Vorwurf lautet auf versuchte räuberische Erpressung. Laut Boger drohen ihm zwischen 5 und 15 Jahren Haft im Fall einer Verurteilung. Boger schloss eine mögliche Beschuldigung auch wegen versuchter Tötung nicht aus. In dem Fall könnte er bei einem Schuldspruch auch zu lebenslanger Haft verurteilt werden.

dpa