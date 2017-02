Reizgasalarm am Hamburger Flughafen hat Nachspiel

Hamburg - Die spektakuläre Räumung des Hamburger Flughafens wirkt auch einen Tag nach dem Reizgasalarm nach.

+ Reisegäste warten zwischen Fahrzeugen der Feuerwehr auf Anweisungen. © Axel Heimken

Einen Tag nach dem Gasalarm am Hamburger Flughafen sind erneut Probleme aufgetreten. Mehrere Beschäftigte einer Sicherheitsfirma hätten über Unwohlsein geklagt und sich krankgemeldet, teilte eine Flughafensprecherin mit. Die Feuerwehr war abermals im Einsatz und überprüfte die Lage und die Messwerte an der Sicherheitskontrolle für die Fluggäste. Es wurden keine Schadstoffe festgestellt. Betroffen waren 14 Personen, von denen eine in ein Krankenhaus gebracht wurde. Vorübergehend kam es vor der Sicherheitsschleuse zu Beeinträchtigungen und Wartezeiten.