Junge Mutter verschwindet mit Kind - es besteht akute Lebensgefahr

In Essen (NRW) fehlt von einer jungen Mutter und ihrem Kind seit Donnerstagabend jede Spur. Besonders dramatisch: Für das kleine Mädchen besteht akute Lebensgefahr.

Essen - In Essen sucht die Polizei fieberhaft nach einer 18-Jährigen und deren Kind. Seit Donnerstagabend, 18 Uhr fehlt von den beiden jede Spur - und das könnte für das Kind fatale Folgen haben.

Wie die Polizei schreibt, war Maria Carmen O. seit mehreren Wochen mit ihrer neun Monate alten Tochter im Elisabeth-Krankenhaus in Essen-Huttrop in Behandlung. Zuletzt wurden sie am Donnerstag um 17 Uhr von einer Krankenschwester auf der Station gesehen, doch seit 18 Uhr gelten sie als vermisst.

Vermisst: Wo sind Maria Carmen O. und ihr Baby? Für Kind besteht akute Lebensgefahr

Da die Suche bisher erfolglos verlief, haben die Beamten nun ein Bild der beiden veröffentlicht. Denn: Das kleine Mädchen benötigt dringend medizinische Hilfe. „Ohne die entsprechende Versorgung besteht akute Lebensgefahr“, so die Polizei Essen.

Weiter heißt es, dass eine mögliche Adresse, unter der die beiden angetroffen werden könnten, die Straße "Schölerpad" in Essen-Altendorf sei. Doch die Polizei schließt nicht aus, dass die junge Frau mit ihrer Tochter die Stadt Essen bereits verlassen hat.

Maria Carmen O. und Baby aus Essen vermisst - Beschreibung:

Maria Carmen O. ist rumänischer Herkunft, sehr klein und schlank. Höchstwahrscheinlich trägt sie einen grünen/braunen Mantel, ein dunkles Oberteil und einen dunklen Rock. Sie hat wahrscheinlich eine schwarze Michael-Kors-Tasche bei sich. Besonders auffällig ist der weiß-pinke Schal der jungen Frau. Der Kinderwagen des Mädchens ist unterdessen braun und an der Innenseite weiß, im Inneren befindet sich eine orange-pinkfarbene Decke.

Die Polizei Essen fragt: Wer hat die Frau mit ihrem Kind gesehen? Wer weiß, wo die Personen sich aktuell aufhalten? Hinweise zu den Vermissten nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

mes