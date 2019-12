Ex-Neonazi Möritz tritt aus der CDU aus 

Der wegen Neonazi-Kontakten umstrittene CDU-Mann Robert Möritz ist aus der Partei ausgetreten.

Der wegen Neonazi-Kontakten umstrittene CDU-Kreisvorstand Robert Möritz tritt aus der Partei aus. Das sagte der Generalsekretär des Landesverbands Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, am Freitag auf Anfrage, nachdem zuerst die "Welt" darüber berichtet hatte.

In Sachsen-Anhalt hatte der Kommunalpolitiker für eine Koalitionskrise gesorgt, als bekannt wurde, dass er früher in der rechtsextremen Szene aktiv war. Jetzt hat er die CDU verlassen. Am gestrigen Abend hatte die CDU Sachsen-Anhalt beschlossen, den möglichen Verbleib des Kommunalpolitikers an Bedingungen zu knüpfen.

In Kürze mehr auf fr.de