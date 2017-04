Flughafen-Terminal in Berlin-Schönefeld geräumt - Entwarnung

Am Flughafen Berlin-Schönefeld ist ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Das gesamte Terminal A wurde am Dienstagmittag gesperrt - mitten im Osterreiseverkehr.

Gegen 11.00 Uhr sei eine verdächtige Tüte in einem Café im ersten Obergeschoss des Terminals A entdeckt worden, teilte die Bundespolizei mit. Spezialkräfte untersuchen nun den Gegenstand.

Entwarnung am Flughafen Berlin-Schönefeld (SXF): Der am Dienstag gefundener verdächtiger Gegenstand habe sich als ungefährlich erwiesen, teilte die Bundespolizei per Twitter mit. Die Absperrung des Terminals A wurde aufgehoben.

Beim Inhalt des verdächtigen Gegenstandes handelte es sich um einen leeren Karton. Hinweise für Flüge in #SXF finden Sie bei @berlinairport. — Bundespolizei B (@bpol_b) 11. April 2017





Passagiere müssen jedoch aufgrund des Vorfalls mit Verspätungen rechnen, teilte Berlin Airport per Twitter mit.

Die Sperrung des Terminal A ist wieder aufgehoben, es kann noch zu Verzögerungen kommen. Bitte informiert euch vor Abflug. — Berlin Airport (@berlinairport) 11. April 2017

dpa