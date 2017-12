Frank Zander feiert Weihnachten mit Bedürftigen

Schlagersänger Frank Zander feiert traditionellerweise Weihnachten mit Bedürftigen. Auch eine kürzliche Operation hält ihn nicht davon ab. Mit dabei sind wieder zahlreiche Promis.

Berlin - Trotz einer Krebsoperation erst vor wenigen Wochen hat der Schlägersänger Frank Zander (75) in Berlin seine traditionelle Weihnachtsfeier für Bedürftige ausgerichtet. Rund 3000 Menschen, darunter viele Obdachlose, waren am Dienstag eingeladen, in einem Hotel zu tafeln.

Vor dem Gebäude bildeten sich trotz Nieselregens lange Schlangen. Drinnen begrüßte Zander seine Gäste dann persönlich mit Handschlag. Sein Sohn Marcus Zander sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gehe dem Musiker gesundheitlich wieder besser. Kürzlich war ihm wegen eines Tumors die Prostata entfernt worden.

Im Laufe des Nachmittags sollte den Gästen Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl serviert werden. Diesen Job übernehmen stets Promis. Dabei waren diesmal etwa Dieter Hallervorden, Ex-Boxer Axel Schulz und die Grünen-Politikerin Renate Künast. Bei einer Bühnenshow sollte unter anderem der Geiger David Garrett auftreten.

Frank Zander veranstaltet die Feier seit 1995 mit Familie und Freunden. Es gibt nicht nur Essen und Getränke, sondern auch Geschenke. Möglich wird das durch Spenden.

So war die Feier im Jahr 2017 mit Frank Zander:

dpa/Video: Glomex