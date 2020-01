Großrazzia bei der Awo: Mehr als 80 Einsatzkräfte durchsuchen Wohnungen und Büros

Die Räume der Awo, auch in Frankfurt, wird derzeit durchsucht. Das hat die Staatsanwaltschaft bestätigt. Es laufen Ermittlungen gegen zwei Frauen und vier Männer.

Staatsanwaltschaft durchsucht unter anderem Awo Frankfurt

Privatwohnungen und Geschäftsräume durchsucht

Verdacht der Untreue und des Betrugs

Update vom Dienstag, 14.01.2020, 10.08 Uhr: Bei der Großrazzia bei der Awo geht es um Ermittlungen gegen Verantwortliche der Awo-Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden. Durchsucht werden 14 Objekte – sechs Privatwohnungen sowie acht Geschäftsräume – in Frankfurt am Main, Wiesbaden, Berlin, Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) und Schöneck (Main-Kinzig-Kreis).

Frankfurt: Großrazzia bei der Awo in Hessen und Berlin

Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Frauen und vier Männer im Alter zwischen 40 und 63 Jahren, die bei der Awo in Frankfurt beziehungsweise in Wiesbaden – teilweise in beiden Kreisverbänden gleichzeitig - zum Teil ehrenamtlich in leitenden Funktionen tätig waren. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft.

Im Zuge der Durchsuchungen wurden zahlreiche Geschäftsunterlagen in schriftlicher und elektronischer Form sichergestellt. Die Auswertung sowie weitere Ermittlungen dauern an.

Großrazzia bei der Awo: Ermittlungen in Frankfurt und Wiesbaden dauern an

An den Durchsuchungen sind insgesamt 84 Beamte der Staatsanwaltschaft, der Polizeipräsidien Frankfurt am Main, Westhessen und Südosthessen sowie des Landeskriminalamtes Berlin beteiligt. Die Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen die Awo-Verbände beruhte auf einer anonymen Strafanzeige und der anschließenden Berichterstattung durch die Medien.

Bei den Ermittlungen geht es zum einen um den Verdacht des Betruges zum Nachteil der Stadt Frankfurt beim Betrieb von zwei Flüchtlingsunterkünften und zudem um falsch abgerechnete Personalkosten im hohen sechsstelligen Bereich.

Großrazzia bei der Awo in Frankfurt: Verdacht der Untreue

Außerdem besteht der Verdacht der Untreue auf Kosten der Awo wegen der Vereinbarung und Auszahlung satzungswidriger Vergütungen und ungerechtfertigter Honorarzahlungen und wegen der Gewährung einer überhöhten Dienstwagenpauschale.

Erstmeldung vom Dienstag, 14.01.2020, 9.27 Uhr: Frankfurt – Die Räumlichkeiten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Frankfurt werden derzeit durchsucht. Das berichtet der Hessische Rundfunk (HR). Demnach hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt dem HR die Durchsuchung der Räume der Awo bestätigt. Genauere Informationen dazu liegen noch nicht vor.

Der Skandal um die Awo Frankfurt hatte sich zuletzt immer weiter ausgeweitet. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Awo-Bezirksverband Hessen-Süd in zweifelhaften Machenschaften verstrickt sein soll. Es geht um den Verkauf zweiter Pflegeheime in Langöns (Landkreis Gießen) und in Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis).

