Achtjähriger am Hauptbahnhof getötet - Wollte Täter eine weitere Person aufs Gleis stoßen?

Ein Kind wurde am Hauptbahnhof Frankfurt von einem einfahrenden ICE getötet. Im Hintergrund erkennt man den Sichtschutz, der zwischen den Gleisen 6 und 7 angebracht wird.

Mutter und Kind sind am Hauptbahnhof Frankfurt am Montagvormittag von einem Unbekannten vor einen einfahrenden ICE gestoßen worden. Wollte er auch eine dritte Person stoßen?

Achtjähriger Junge im Frankfurter Hauptbahnhof vor ICE gestoßen und tödlich verletzt

Polizei nimmt mithilfe von Passanten einen mutmaßlichen Täter fest

Die Gleise 4-9 werden gesperrt, zahlreiche Züge fielen aus oder verspäteten sich

Update, 14.51 Uhr: Rund fünf Stunden nach der schrecklichen Tat am Hauptbahnhof hat die Polizei noch keine neuen Erkenntnisse. Derzeit würden Ermittler die Zeugenaussagen sowie die Videobilder der Überwachungskameras auswerten. Auch zu den Hintergründen der Tat sei bisher noch nichts bekannt.

+ Junge am Frankfurter Hauptbahnhof ums Leben gekommen © Frank Rumpenhorst/dpa

Laut mehrerer Augenzeugen wollte der Mann eine weitere Person vor den Zug stoßen. Diese Aussagen würden gerade ausgewertet. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen, sie ermittelt wegen eines vollendeten Tötungsdelikts sowie zweier versuchter Tötungsdelikte.

Die Deutsche Bahn hat indes auf Twitter auf den schlimmen Vorfall reagiert.

Wir sind tief schockiert vom furchtbaren Geschehen am Frankfurter Hauptbahnhof. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Die DB schaltet in Kürze eine Sonder-Telefonnummer zur psychologischen Betreuung derer, die das miterleben mussten. — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 29. Juli 2019

Update, 13:19 Uhr: Der 40 Jahre alte Täter soll laut Polizei afrikanischer Herkunft sein. Er habe die eritreische Staatsbürgerschaft. Ob das für die Tat relevant ist, wird derzeit geprüft. Das Motiv für die Tat ist noch völlig unklar. Es gibt Zeugenaussagen, die darauf hindeuten, dass der Mann auch eine dritte Person stoßen wollte, diese sich aber wehren konnte. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Wir können bestätigen. dass der festgenommene Tatverdächtige eritreischer Staatsbürger ist. *fp — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) July 29, 2019

Update, 12:53 Uhr: Die Mutter und der Sohn wurden heute Morgen um kurz vor zehn Uhr in das Gleisbett des Gleis 7 gestoßen. Dies teilt eine Sprecherin der Frankfurter Polizei mit. Die 40-jährige Mutter konnte sich noch retten, das Kind leider nicht mehr. Laut Polizei war das Kind sofort tot. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten Täter, Mutter und Kind keinen verwandschaftlichen Hintergrund. Der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs festgenommen. Er wird zur Stunde verhört. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Wie kam es zu dem Zwischenfall am Hauptbahnhof Frankfurt?

Update, 12:31 Uhr: Aktuell ist noch völlig unklar, wie es zu dem Zwischenfall gekommen ist. Eine Zeugin berichtet, dass zu dem Zeitpunkt mehrere Kinder am Gleis standen. Nach dem mutmaßlichen Stoß soll es laut Zeugin zu "tumultartigen Szenen" gekommen sein.

+ Am Frankfurter Hauptbahnhof herrscht Chaos. © Gottschalk

Am Hauptbahnhof Frankfurt herrscht aktuell Chaos. Die Deutsche Bahn (DB) hat einen improvisierten Infopoint eingerichtet, damit die Reisenden sich über ihre weiteren Verbindungen informieren können. Viele Fernzüge fallen aus oder werden umgeleitet.

Die Stimmung am Frankfurter Hauptbahnhof ist gedrückt. Viele fragen, was passiert ist. Einige Menschen, die im betroffenen ICE gesessen haben, müssen noch ärztlich betreut werden.

Hauptbahnhof Frankfurt: Kind wurde vor einfahrenden Zug gestoßen

Update, 12:12 Uhr: Ein acht Jahre alter Junge wurde vor einen einfahrenden Zug gestoßen und ist dabei ums Leben gekommen, wie die Polizei soeben mitteilt. Der Zug war auf dem Weg von München nach Düsseldorf. Aktuell wird ein Sichtschutz an den Gleisen 6 und 7 angebracht.

+ Am Frankfurter Hauptbahnhof ist ein Kind vor einen einfahrenden ICE gestoßen worden. © Gottschalk

Ein Augenzeuge, der im betroffenen ICE saß, berichtet, dass der Zug plötzlich und sehr abrupt abgebremst habe. Zunächst hieß es vonseiten der Deutschen Bahn (DB), dass der Zug lediglich abgekoppelt werde. Später wurde die Fahrt nicht weiter fortgesetzt. Der ICE wurde komplett evakuiert.

Gleise am Hauptbahnhof Frankfurt gesperrt

Update, 11:58 Uhr: Die Gleise 4-9 sind am Hauptbahnhof aktuell voll gesperrt. Auf den Gleisen fahren vor allem Fernzüge, wie beispielsweise nach Wien, Zürich, Düsseldorf oder Hamburg. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen.

Mann stößt Achtjährigen vor Zug - Kind stirbt

Erstmeldung vom 29. Juli, 11:30 Uhr: Frankfurt - Großeinsatz am Frankfurter Hauptbahnhof: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde am Montagvormittag ein Kind am Gleis 7 von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Der Zug überrollte das Kind. Wie schwer das Kind dabei verletzt wurde ist derzeit noch unklar.

Mehrere Zeugen haben die Tat beobachtet. Demnach soll ein Mann in dunkler Kleidung das Kind gestoßen haben. Ein Flüchtiger, der auf die Beschreibung des Verdächtigen passt, wurde festgenommen.

Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend.

Von Melanie Gottschalk und Rebecca Röhrich

