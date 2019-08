Bombendrohung im Flugzeug: Über 200 Passagiere unter Verdacht

Über 200 Passagiere eines Fluges aus den USA hat die Polizei am Flughafen Frankfurt überprüft. Grund: eine Bombendrohung in einer Toilette.

Frankfurt - Große Aufregung am Mittwoch auf dem Frankfurter Flughafen: Auf den Spiegel einer Bordtoilette hatten Unbekannte das Wort "bomb" geschrieben. Die Condor-Maschine aus Portland im Bundesstaat Oregon in den USA landete deshalb gegen 14.30 Uhr auf einer Außenposition am Flughafen. Sie wurde dort von der Bundes- und der Landespolizei in Empfang genommen. Dies sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Frankfurt auf Nachfrage.

Alle 226 Passagiere an Bord wurden ins Terminal 2 gebracht. Dort nahm die Polizei ihre Personalien auf. Die Beamten durchsuchten auch das Flugzeug, konnten aber keine Bombe finden. Auch ist laut der Polizeisprecherin nicht klar, wer das Wort "bomb" auf den Toilettenspiegel geschrieben hatte. Am Frankfurter Flughafen im Einsatz waren am Mittwoch die Bundespolizei und die Landespolizei.

Zuerst hatte bild.de über den Vorfall berichtet. Demnach habe sich auch ein Passagier auffällig benommen. Der Pilot sei daraufhin informiert worden. Ein Fluggast erzählte bild.de, dass vermummte und mit Maschinengewehren bewaffnete Polizisten die Personalien aufgenommen hätten. Niemand habe auf Toilette gehen dürfen, manche hätten sich sogar in die Hose gemacht.

Frankfurter Flughafen in den Schlagzeilen

Anfang der Woche war der Frankfurter Flughafen schon einmal in den Schlagzeilen: Das Triebwerk einer Boeing 747 hatte fehlgezündet. Die Maschine musste kurz nach dem Start wieder umkehren*. Zuvor versprühte sie 65 Tonnen Kerosin über Teilen Hessens.

Ebenfalls am Flughafen Frankfurt hatte am Montag ein SUV-Fahrer Gas mit Kupplung verwechselt* und großen Schaden angerichtet. Ein Mensch wurde verletzt und sechs Autos beschädigt.

VON KERSTIN KESSELGRUBER

