Frauen streiten sich am Hauptbahnhof - plötzlich überall Blut

Frankfurt - Drei Frauen geraten am Frankfurter Hauptbahnhof in Streit - plötzlich ist überall Blut! Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Gaga-Aktion am Hauptbahnhof Frankfurt. Drei Frauen saßen in derselben Bahn, ein Streit eskalierte plötzlich komplett. Was war passiert? Die drei Frauen fuhren im Zug von Darmstadt nach Frankfurt. Das Duo hörte laut Musik - einer 21-Jährigen passte das gar nicht.

Sie sprach die Frauen an, es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Brutal: Im Verlauf des Streits schlug eine andere Frau der 21-Jährigen mit einem Schotterstein auf den Kopf. Eine stark blutende Platzwunde war die Folge.

Polizei Frankfurt schnappt Schläger-Duo

Ob der Vorfall sich noch im Zug oder bereits am Gleis des Frankfurter Hauptbahnhofs zugetragen hat, geht aus der Pressemeldung der Bundespolizei nicht hervor. Auch eine Uhrzeit ist nicht angegeben. Klar ist: Die Beamten konnten die beiden Schlägerinnen rasch festnehmen. Zeugen halfen dabei.

Die geschlagene 21-Jährige musste aufgrund der Kopfverletzung ins Krankenhaus. Die Polizei Frankfurt ermittelt gegen die beiden anderen Frauen nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Gerade diskutieren die Leser auch über diese aktuelle Meldung: Irrer klaut Bagger - was er mit 15 Tonnen Monster macht, ist krass.

Matthias Hoffmann

