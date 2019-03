Ehepaar fährt über die niederländische Grenze - plötzlich klicken die Handschellen

Ein Ehepaar ist auf dem Weg von den Niederlanden nach Frankfurt. Plötzlich klicken die Handschellen.

Frankfurt - Nach umfangreichen Ermittlungen ist es der Frankfurter Kriminalpolizei in Höchst gelungen, eine Gruppe Drogenhändler festzunehmen, berichtet fnp.de*.

Monatelange Ermittlungen führten die Polizisten nach eigenen Angaben auf die Spur eines 45-Jährigen, der als Kurier eine Kokainlieferung aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln wollte. Am 24. März reiste der 45-Jährige zusammen mit seiner 36-jährigen Ehefrau aus den Niederlanden nach Frankfurt.

Die Frankfurter Polizisten nahmen gegen 20 Uhr das Auto in Frankfurt-Höchst in Empfang und die beiden Kuriere fest. Ebenfalls an Bord befand sich ein 47-jähriger Drogenhändler, der vermutlich der Auftraggeber des Ganzen war.

Mann wartet in Höchst ungeduldig auf Drogenlieferung

Die Fahrt hätte für die Drei eigentlich erst am Bahnhof Höchst enden sollen. Dort trafen die Polizeibeamten einen 55-Jährigen an, der ungeduldig auf eine Drogenlieferung wartete.

Alle Vier wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchsuchungen der Wohnungen aller Beteiligten und des Schmuggelfahrzeuges an.

Polizisten stellen unbekannte Substanz sicher

In dem Auto fanden die Beamten 827 Gramm Kokain. In der Wohnung des 45-Jährigen und dessen Frau in Baden-Württemberg stellten die Polizisten 856 Gramm Haschisch, 92 Gramm Kokain und 830 Gramm einer unbekannten Substanz, bei der es sich wahrscheinlich auch um Rauschgift handelt, sicher.

Die Festgenommenen wurden dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. (chw)

