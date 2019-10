Frankfurt: Kind (6) stirbt plötzlich in Kita - Die Polizei ermittelt (Symbolbild)

In einer Kita in Frankfurt Seckbach ist ein sechs Jahre alter Junge plötzlich gestorben. Große Trauer vor Ort.

In einer Frankfurt Kita ist ein sechsjähriger Junge gestorben

Die genaue Todesursache ist noch unklar

Eine Obduktion ist für heute geplant

Als Todesursache wird bislang ein Stromschlag vermutet

Update vom Donnerstag, 31.10.2019, 12.35 Uhr: Wie ein Sprecher des Dezernats für Integration und Bildung auf Anfrage der Redaktion mitteilte, bleibt die Frankfurter Kita nach dem Tod des Jungen bis auf Weiteres geschlossen. Die genauen Umstände des Vorfalls werden weiterhin untersucht.

Kind stirbt in Frankfurter Kita - Große Trauer vor Ort

Update vom Donnerstag, 31.10.2019, 11.47 Uhr: In einer Kita im Frankfurter Stadtteil Seckbach ist ein sechs Jahre alter Junge am Mittwochnachmittag ums Leben gekommen. Die genaue Ursache ist derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt.

Nach dem Vorfall in Frankfurt herrscht vor Ort große Trauer. Am Zaun der Kita ist ein Foto des Jungen aufgehängt worden, zusammen mit Blumen. Nachbarn und Freunde haben für heute zu einer kleinen Trauerfeier eingeladen.

Dem Träger der Einrichtung zufolge werden hier zurzeit rund 100 Kinder „im Alter von 3 Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit“ betreut: Es gibt 52 Kindergarten- und 52 Hortplätze.

Frankfurt: Kind (6) stirbt plötzlich in Kita - Die Polizei ermittelt

Erstmeldung vom Donnerstag, 31.10.2019, 09.47 Uhr: Frankfurt - In einer Frankfurter Kindertagesstätte im Stadtteil Seckbach ist am Mittwochnachmittag ein sechs Jahre alter Junge gestorben. Was geschehen ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ist aktuell vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft besteht bislang die Vermutung, dass das Kind durch einen Stromschlag ums Leben kam.

Dies müsse jedoch noch durch eine Obduktion geklärt werden, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Behörde am Donnerstag. Die Obduktion soll im Laufe des Tages vorgenommen werden.

Frankfurt: Sechsjähriger stirbt in Kita - Todesursache noch unklar

Der Sechsjährige sei am Mittwochnachmittag (30.10.2019) in der Kita im Stadtteil Seckbach so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb.

Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung wird für diesen Freitag erwartet. Nach dem Vorfall am Mittwoch in Frankfurt wurde die Kindertagesstätte zunächst geschlossen.

