Frankfurt-Preungesheim: Messerangriff auf offener Straße endet tödlich

Im Frankfurter Stadtteil Preungesheim geht ein Mann mit einem Messer auf seinen Kontrahenten los. Der Streit endet für einen der beiden tödlich.

Frankfurt - Am Samstagmorgen eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in Frankfurt-Preungesheim. Einer der Männer, ein 57 Jahre alter Frankfurter, erlitt dabei so heftige Stichwunden, dass jede Hilfe für ihn zu spät kam. Er starb kurz nach dem Angriff.

Laut Informationen der Polizei Frankfurt gerieten ein 30 Jahre alter Frankfurter und sein Opfer gegen 7.40 Uhr im „Festeburgring“ im Frankfurter Stadtteil Preungesheim auf offener Straße aneinander. Die Gründe für ihren Streit sind bislang unbekannt. Im Verlauf der Auseinandersetzung fügte der 30-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zu.

Frankfurt: Verdächtiger flieht nach Messerangriff, Polizei nimmt ihn fest

Der Tatverdächtige ergriff anschließend die Flucht. Aufgrund eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den 30-Jährigen aber kurz darauf festnehmen. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Laut Informationen der Polizeistelle hat die Mordkommission die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Aus ermittlungstechnischen Gründen könnten daher zurzeit keine weiteren Informationen bekannt gegeben werden.

Von Daniel Dillmann

