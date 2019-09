In der Frankfurter Innenstadt gab es am Dienstagmittag einen großen Polizeieinsatz. Inzwischen ist der bewaffnete Mann gefasst worden.

Update vom Dienstag, 03.09.2019, 15.55 Uhr: Der „bewaffnete“ 27 Jahre alte Mann, der einen Großeinsatz der Polizei auslöste, ist gefasst worden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Softairwaffe.

Der Mann konnte mit der Softairwaffe gegen 13.30 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle „Zoo“ angetroffen und festgenommen werden, wie die Polizei mitteilt. Die Softairwaffe wurde sichergestellt.

Update vom Dienstag, 03.09.2019, 13.08 Uhr: Große Aufregung an der Konstablerwache in Frankfurt am Dienstagmittag. Zeugen hatten eine bewaffnete Person in der Nähe des wichtigen Verkehrsknotenpunktes gesichtet. Ein SEK-Team rückte sofort aus, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Inzwischen hat die Polizei aber Entwarnung gegeben. Die Beamten konnten keinen bewaffneten Mann antreffen, teilt die Polizei Frankfurt auf Twitter mit.

Wir konnten an der Konstablerwache keine Person mit Waffe antreffen, die Sperrung wurde bereits wieder aufgehoben. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) September 3, 2019

Offenbar normalisiert sich nun auch wieder der S- und U-Bahn-Verkehr, der zeitweilig völlig zum Erliegen gekommen war. Das melden zumindest RMV und VGF auf Twitter. So fahren die Linien U4, U5. U6 und U7 wieder.

Störung bis 3.9.2019, 14.00 Uhr! Betroffene Linien: U 4, U 5, U 6 und U 7. Mehr Infos auf unserer Webseite: https://t.co/BMk16fwh6I pic.twitter.com/C1KZ9oF9Dv — VGF (@vgf_ffm) September 3, 2019

Auch sämtliche S-Bahnen, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9 fahren wieder. Trotzdem kann es weiter zu Fahrplanabweichungen und Zugausfällen kommen, wie der RMV meldet.

Am Hauptbahnhof Frankfurt kam es zu chaotischen Szenen, weil sich die Reisenden mit dem Ziel Konstablerwache dort stauten und nicht weiter kamen.

Update vom Dienstag, 03.09.2019, 12.54 Uhr: Offenbar soll ein Mann auf dem Platz der Konstablerwache mit einer Waffe herumhantiert haben. Mehrere Zeugen haben von dem Vorfall berichtet. Die Polizei konnte allerdings nicht bestätigen, ob die Schilderungen zutreffen, oder um welche Art von Waffe es sich handelt.

Frankfurt: Konstablerwache abgesperrt

Update vom Dienstag, 03.09.2019, 12.49 Uhr: Die Sperrung der Konstablerwache führt zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Am Hauptbahnhof Frankfurt warten zahlreiche Pendler auf ihre Züge.

Erstmeldung vom Dienstag, 03.09.2019, 12.30 Uhr: Offenbar gibt es aktuell einen Großeinsatz der Polizei an der Konstablerwache in Frankfurt. Zeugen berichten von SEK-Teams in der B-Ebene. Auf Twitter berichtet die Polizei Frankfurt davon, dass ihnen eine Person mit einer Schusswaffe gemeldet wurde. Die Beamten würden die Lage derzeit untersuchen.

Uns wurde eine Person mit einer Schusswaffe gemeldet. Unsere Kolleg_innen sind dabei den Sachverhalt aufzuklären. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) September 3, 2019

Der RMV meldet, dass aktuell keine U- und S-Bahnen die Konstablerwache anfahren. Die Konstablerwache bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

ror/marv

