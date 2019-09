Mann klettert auf die S-Bahn - plötzlich geht er in Flammen auf

S-Bahn-Unglück an der Taunusanlage - Mann geht in Flammen auf (Symbolbild)

Ein junger Mann ist am frühen Samstagmorgen auf eine S-Bahn in Frankfurt geklettert. Kurz darauf geht es in Flammen auf.

Frankfurt - Am Samstagmorgen kam es in Frankfurt zu einem schrecklichen Unfall in einem S-Bahnhof. Ein junger Mann war auf eine in der Station "Taunusanlage" wartende S-Bahn gestiegen, wenige Sekunden gab es zwei laute Knalle und der 21-Jährige stand in Flammen.

Zwei Fahrtkartenkontrolleure waren zu dem Zeitpunkt des Unglück in der betroffenen S-Bahn. Sie wurden von den zwei lauten Schlägen auf dem Dach der S-Bahn aufgeschreckt und stiegen sofort aus, um nach der Ursache des Geräusches zu sehen. Ihnen bot sich ein schrecklicher Anblick. Auf dem Dach des Zuges stand der Mann und brannte lichterloh - dann stürzte er vom Dach.

Offenbar vollkommen unter Schock und immer noch brennend rappelte er sich daraufhin auf und versuchte vor den Kontrolleuren wegzulaufen. Doch die beiden Männer konnten den schwerst Verletzten einholen und zu Boden bringen, heißt es vonseiten der Polizei. Sofort hätten die beiden Männer den Mann gelöscht und erste Hilfe geleistet. Ab da war es schon zu spät. Zu dem Zeitpunkt hatte der 21-jährige bereits Verbrennungen dritten Grades, mehrere Knochenbrüche sowie innere Verletzungen davongetragen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann an die Oberleitung der S-Bahn geraten und hat zwei Stromschläge erlitten und dadurch Feuer gefangen - Die Leitungen haben eine Spannung von 15.000 Volt. So einen Unfall hat es laut Polizei schon lange nicht mehr in Frankfurt gegeben. Sogenanntes "S-Bahn-Surfen" war ein Trend in den 1990er Jahren. Damals galt es unter Jugendlichen als eine Mutprobe, auf Dächer von Zügen zu klettern und einige Stationen auf eben jenem mitzufahren.

Der 21-Jährige wurde in eine Spezialklinik nach Offenbach gebracht und in ein künstliches Koma versetzt. Die ganze Geschichte und wie es dem jungen Mann geht, lesen Sie auf fr.de*.

