Frankfurt: Achtung! Wenn Sie die 15-jährige Neda sehen - sofort Polizei rufen

Schon seit mehreren Tagen wird der Teenager aus dem Hochtaunus vermisst. Nun bittet die Wiesbadener Polizei um Mithilfe.

Frankfurt - Wo steckt Neda? Und was ist mit ihr geschehen? Fragen, auf die derzeit leider niemand eine Antwort weiß.

Am vergangenen Mittwoch (12. Juni 2019), gegen 17.10 Uhr, verließ der Teenager sein Elternhaus in der Hochstraße in Schmitten, kehrte aber nicht wie erwartet gegen 21 Uhr wieder zurück. Denn seit sie aus der Tür ging, fehlt jede Spur des 15-jährigen Mädchens.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen bereits übernommen und bittet in einer Pressemitteilung nun alle Zeugen oder Hinweisgeber um Mithilfe.

Das ist die verschwundene Neda

Neda Walizade ist 15 Jahre alt; kann aber leicht etwas älter, auf etwa 16 bis 18 Jahre, geschätzt werden. Sie hat afghanische Wurzeln, ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, hat schulterlange, dunkle Haare und spricht ein gebrochenes Deutsch. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug Neda eine schwarze Jacke, blaue Jeans, einen Schalt bzw. ein Tuch, schwarze Nike Sportschuhe und hatte eine dunkle Sporttasche dabei. Außerdem könnte es sein, dass sie ebenso Brille und/oder Kopftuch anhat.

Wer Neda gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, solch sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 beim Polizeipräsidium Westhessen-Wiesbaden melden.

