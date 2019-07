Frankfurter Flughafen: Zoll macht kuriosen Fund im Reisegepäck

In dieser unscheinbaren Tasche war kein Wein versteckt.

Ein Niederländer, der nach Ägypten fliegen wollte, hatte in seinem Handgepäck eine Kiste Wein dabei. Der Inhalt war allerdings weniger flüssig, sondern höchst lebendig.

Frankfurt - Einen ungewöhnlichen Fund machten Zollbedienstete bei einer Kontrolle am Frankfurter Flughafen am 6. Juli, wie erst jetzt bekannt wurde.

Im Handgepäck eines 55-jährigen Niederländers, der nach Ägypten ausreisen wollte, entdeckten sie eine Tasche mit einer Weinkiste. Die Zollbeamten fanden darin aber keinen Wein, sondern einen lebenden, rot und blau gefiederten Papagei.

Frankfurt Flughafen: Zoll beschlagnahmt Vogel

Die Beamten recherchierten, dass es sich bei dem Vogel um einen artengeschützten Pennant-Sittich handelte. Die erforderlichen artenschutzrechtlichen Dokumente konnte der Niederländer nicht vorweisen. Der Vogel wurde daher beschlagnahmt.

"Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass durch bessere Information, zum Beispiel über das Internet, seltener lebende Tiere geschmuggelt werden. Es kommt aber trotzdem noch viel zu häufig vor. Ich denke dabei zum Beispiel an lebende Schildkröten, Schlangen und Vogelspinnen", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Über 700 Sicherstellungen am Frankfurt Flughafen

Seit 1976 gilt das Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen in Deutschland. Derzeit sind etwa 5.600 wildlebende Tierarten gelistet. Im Jahr 2018 kam es beim Hauptzollamt Frankfurt am Main zu 710 Sicherstellungen mit 21.423 artengeschützten Einzelexemplaren. Darunter waren 461 lebende Tiere und 300 lebende Pflanzen, sowie 20.662 Erzeugnisse aus artengeschützten Tieren und Pflanzen.

Verstöße gegen das Washingtoner Artenschutzübereinkommen können Geldbußen von bis zu 50 000 Euro oder sogar Freiheitsstrafen zur Folge haben.

