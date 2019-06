Kind (1) ertrinkt in Badewanne - Polizei hat fürchterlichen Verdacht

Tragödie in Ganderkesee bei Bremen

+ © Nonstopnews Ein einjähriges Kind ist in einem Mehrfamilienhaus in Ganderkesee bei Bremen in der Badewanne ertrunken. © Nonstopnews

Zu einem tragischen Unglück kam es in Ganderkesee in Niedersachsen. Ein einjähriges Kind ertrank in der Badewanne. Die Polizei nahm die 19-jährige Mutter fest.