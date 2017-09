Geisterfahrer-Drama auf der A67: Schockierendes Detail kommt ans Licht

Auf der A67 krachte der Kleinlastwagen am Rüsselsheimer Dreieck in zwei Autos. In dem einen kamen drei Menschen aus den Niederlanden ums Leben. Jetzt kam ein Schockierendes Details ans Licht.

Rüsselsheim/Darmstadt - Der Verursacher des Geisterfahrer-Unfalls bei Rüsselsheim mit Toten und Verletzen ist stark betrunken gewesen. Eine Blutuntersuchung habe einen Wert von 3,09 Promille ergeben, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. In dem Kleinlastwagen seien Bierdosen entdeckt und bei dem 34-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt worden.

Der Unfall hatte sich am Samstagabend auf der Autobahn 67 ereignet. Es gab drei Tote sowie vier Leichtverletzte. Der 34-Jährige aus Polen wurde schwer verletzt. Er war in verkehrter Richtung auf die Autobahn aufgefahren. Der Kleinlastwagen krachte in zwei Autos. In dem einen kamen drei Menschen aus den Niederlanden ums Leben, in dem zweiten erlitten vier Frauen leichte Verletzungen. Der Geisterfahrer liegt weiter im Krankenhaus und konnte noch nicht vernommen werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

dpa