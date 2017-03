Live-Ticker: Vater des Germanwings-Piloten gibt Pressekonferenz

Berlin - Am 24. März 2015 stürzte der Germanwings-Flug 4U9525 ab. Untersuchungen ergaben, dass der Co-Pilot den Absturz absichtlich herbeigeführt hatte. Nun spricht der Vater von Andreas L.. Wir berichten im Live-Ticker.

Am 24. März 2015 stürzte der Germanwings-Flug 4U9525 ab. Es starben 150 Menschen.

Co-Pilot Andreas L. soll die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht haben.

Am Freitag, dem zweiten Jahrestag des Unglücks, äußert sich der Vater des Piloten, Günter L., in einer Pressekonferenz.

+++AKTUALISIEREN+++

11:16 Uhr: Fluggutachter Tim van Beveren ergreift nun das Wort.

11:14 Uhr: Andreas Behr, als Anwalt für Medienrecht eingeschaltet, verliest einige Punkte, die einen fairen und respektvollen Umgang der Presse mit der Familie des vermeintlichen Täters und allen weiteren Vorgängen sichern soll.

11:10 Uhr: Frank Palmer, der Anwalt der Familie L., ergreift das Wort. Er betont ebenfalls, dass aus einem vergangenen Gespräch mit der ermittelnden Staatsanwaltschaft hervorgegangen ist, dass zum Zeitpunkt des Absturzes keine Depression bei Andreas L. vorlag, auf die seine Absturz- und Suizidpläne zurückzuführen sein könnten.

11.07 Uhr: Dann kommt noch einmal der Satz, der Günter L. offensichtlich sehr am Herzen liegt: "Unser Sohn war zum Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv." Er spricht ihn bestimmt, mit fester Stimme.

11:06 Uhr: L. beschreibt den Schmerz seiner Familie als besonderen Schmerz. Er und seine Familie müssten mit schlimmen Diffamierungen und Anfeindungen leben. L. betont, dass sein Sohn zum Zeitpunkt des Absturzes seine Depressionen bereits lange überwunden hatte und dass es somit keinen Grund für suizidale Absichten gegeben habe. Keiner der Ärzte, die sein Sohn im Jahr vor dem Absturz aufsuchte, habe bei diesem eine Depression erkannt oder diagnostiziert, so L.

11:03 Uhr: Günter L. begründet die Wahl des Zeitpunkts für die Pressekonferenz. Er hofft damit auf die maximale Aufmerksamkeit, die er sich für diese Konferenz gewünscht hat. Er spricht von seinem eigenen Schmerz, den er ebenso wie alle anderen Angehörigen der Opfer empfinden. Dennoch möchte er in der Konferenz Abstand nehmen, von der alleinigen Schuld seines Sohnes an dem Absturz.

10:59 Uhr: Anwesend sind Günter L., der Vater von Andreas L., Pressesprecher Hans Joachim Rüdel, zudem der Anwalt der Familie, ein Medienrechtsvertreter und der Fluggutachter Tim van Beveren, der die neuesten Erkenntnisse über den Absturz vorstellen wird.

10:45 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt mit einer Verspätung von 15 Minuten.

10.43 Uhr: Im Vorhinein hatte die geplante Pressekonferenz von Günter L. laut Medienberichten für enormen Unmut bei den Angehörigen der Absturz-Opfer gesorgt. Sie empfinden den Auftritt, vor allem den dafür gewählten Zeitpunkt, als geschmacklos. Zudem sind sie verärgert, dass sie nicht zu der Veranstaltung zugelassen sind.

Genau zwei Jahre ist es nun her, dass der Germanwings-Flug 4U9525 mit 144 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern in den französischen Alpen abstürzte. Alle 150 Insassen kamen bei dem Unglück ums Leben. Die beauftragte Untersuchungskommission kam später zu dem Ergebnis, dass der Co-Pilot Andreas L. den Absturz absichtlich herbeiführte und so einen erweiterten Suizid beging. Die Tat soll lange im Voraus geplant gewesen sein.

Nun gibt der Vater des Co-Piloten, Günter L., eine Pressekonferenz in Berlin. Er glaubt, dass man seinem Sohn die Schuld unberechtigt zuschieben möchte und plant, seine Theorien zum Unfall zu erläutern. Wir berichten im Live-Ticker über die Pressekonferenz.