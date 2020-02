Sprayer muss vor Unwetter fliehen - was ihm dann passiert, wird seiner Jugendliebe nicht gefallen

Ricardo aus Germering (Bayern) hat bei Radio Arabella einen emotionalen Aufruf gestartet. Der Grund: Der Sprayer war in ein Unwetter geraten - und dabei etwas Wichtiges verloren.

Für einen 28-Jährigen aus Germering hat sich ein echtes Drama abgespielt.

Der Hobby-Street-Art-Künstler hat vor wenigen Tagen beim Sprayen seinen Ehering verloren.

Er hatte vor gerade einmal drei Monaten seine Jugendliebe geheiratet.

Germering - Das nennt man wohl Pech. Hobby-Street-Art Künstler Ricardo aus Germering hat vor gerade einmal drei Monaten seine Jugendliebe geheiratet. Der 28-Jährige könnte rundum glücklich sein, und ist es eigentlich auch. Wäre ihm da nicht nur dieses tragische Malheur unterlaufen.

Germering (Bayern): Mann verliert beim Sprayen Ehering - Wer hat den Ring gesehen?

Das Drama passierte am Sonntagnachmittag (2. Februar 2020). Ricardo ist, wie Radio Arabella berichtet, zwischen 15 und 16 Uhr auf einer zum Sprayen freigegeben Fläche in Friedberg um seinem Hobby nachzugehen. Dafür zieht er seinen Ehering aus, um ihn nicht zu verfärben. Was für dramatische Konsequenzen das haben würde, weiß Ricardo zu diesem Zeitpunkt nicht. Weiter berichtet der Radiosender, dass er wegen eines plötzlich aufkommenden Unwetters seine Sachen schnell zusammenpacken musste.

Radio-Beitrag: Sprayer verliert Ehering - er ist erst seit drei Monaten verheiratet

Das eilige Zusammenpacken seiner Sachen war vermutlich der Grund für das Verschwinden des Rings. Vermutlich fiel er ihm aus der Tasche, sicher ist das jedoch nicht. Sicher ist, dass es Ricardo ein großes Anliegen ist, den Ring wieder zu finden. Schließlich hatte er erst vor drei Monaten seine Jugendliebe geheiratet. Radio Arabella hat jetzt eine Beschreibung des Schmuckstücks veröffentlicht, um Ricardo bei der Suche zu unterstützen. Demnach ist der Ring golden und hat in der Mitte einen silbernen Streifen mit Muster. Im Inneren des Rings ist der Satzanfang „Wenn ich dein bin“ und das Hochzeitsdatum „12.11.2019“ zu lesen.

Sprayer verliert seinen Ehering: Suchaufruf gestartet - Finderlohn winkt

Wie der Radiosender weiter berichtet, liegt es Ricardo und seiner Frau sehr am Herzen den Ehering wieder zu finden. Deshalb haben sie jetzt auch einen Finderlohn ausgeschrieben - um den Retter angemessen zu belohnen. Mögliche Orte, an denen der Ring sein könnte sind die Metzstraße (bei der Unterführung vom Chippenham-Ring) in Friedberg und die Ludwigstraße in Germering.

---

