Flugzeug bei Ravensburg abgestürzt: Drei Tote

Die Cessna war auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Friedrichshafen. Kurz vor dem Ziel stürzt das Flugzeug in einem Waldgebiet ab.

Drei Menschen sind beim Absturz eines kleinen Flugzeugs in der Nähe des Bodensees in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Die Cessna war auf dem Weg vom Flugplatz Frankfurt-Egelsbach nach Friedrichshafen und ging am Donnerstagabend in einem Waldgebiet bei Sieberatsreute im Kreis Ravensburg zu Boden, wie die Polizei mitteilte.

Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle im Einsatz. Augenzeugen berichteten von einer Suchstaffel mit Hunden. Außerdem liege vermutlich ein Rettungsfallschirm am Boden. Nach ersten Angaben der Polizei befanden sich drei Menschen an Bord der Maschine.

Der Polizei zufolge handelte es sich um eine Cessna 510. Solche Maschinen werden häufig als Geschäftsflugzeuge eingesetzt.

Bei Abstürzen von kleinen Flugzeugen in Deutschland kommen immer wieder Menschen ums Leben. Einige Unfälle aus der letzten Zeit:

Dezember 2017: Ein 78-Jähriger stürzt in einem Waldgebiet im Weserbergland in Niedersachsen ab. Der Mann war in einer Maschine vom Typ Aquila, einem zweisitzigen Schulungsflugzeug, unterwegs. Bei dem Piloten konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

August 2017: Ein 82-jähriger Hobbypilot stürzt mit seinem Kleinflugzeug wenige Meter neben einer Bahnstrecke in Ostfriesland ab. Der Senior stirbt, sein Hund, der mit an Bord war, überlebt.

August 2017: Nahe Konstanz stürzt ein Kleinflugzeug mit zwei Menschen an Bord in den Bodensee. Der 74 Jahre alte Pilot und seine 75 Jahre alte Partnerin - beide aus der Schweiz - überleben das Unglück nicht.

Dezember 2016: Ein Kleinflugzeug stürzt auf der Ostseeinsel Usedom ab und reißt den Piloten in den Tod. Die zweimotorige Maschine kracht in der Nähe des Flughafens Heringsdorf in einen Wald.

Oktober 2016: Bei einem Unglück mit einem Kleinflugzeug in dichtem Nebel kommt ein Mann am Saarbrücker Flughafen Ensheim ums Leben. Der Pilot stürzte mit seiner Maschine auf einen Zubringer zur Startbahn.

August 2016: Beim Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs in Speyer (Rheinland-Pfalz) stirbt der Pilot. Das historische Kleinflugzeug schlug auf einer Ackerfläche auf und fing Feuer.

Februar 2016: Ein Ultraleichtflugzeug stürzt bei Söhlde (Niedersachsen) ab, zwei Männer sterben. Der Flieger krachte 150 Meter von einem Sportplatz entfernt auf ein freies Feld.

Januar 2015: Ein Kleinflugzeug touchiert beim Absturz in Rechberghausen (Baden-Württemberg) mehrere Wohnhäuser und prallt in einen Garten. Der Pilot und eine Frau sterben im Wrack der Sportmaschine.

September 2014: Ein Sportflugzeug stürzt in das Dach eines Einfamilienhauses in Schönbrunn (Baden-Württemberg). Der 53-jährige Pilot kommt ums Leben, die Bewohner kommen mit dem Schrecken davon.

Januar 2014: In der Eifel kommen vier Menschen ums Leben, als ein Geschäftsflugzeug bei dichtem Nebel im Landeanflug eine Stromleitung streift.

