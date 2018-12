16-Jährige steigt in Bus - dann nimmt der Horror seinen Lauf 

Was eine 16-Jährige am helllichten Tag erleben musste, macht fassungslos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gießen - Eine grauenhafte Tat schockt die 86.000-Einwohner-Stadt Gießen in Hessen. Ein 16-jähriges Mädchen wurde von einem Mann am Sonntag (2. Dezember) mehrfach sexuell belästigt, wie die Polizei Gießen in einer Meldung mitteilte. Zweimal versuchte sie vor dem 25-jährigen Asylwerber zu flüchten. Dieser wollte das nicht akzeptieren und folgte dem Mädchen. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Gießen: 16-Jährige sexuell belästigt

Das 16-jährige Mädchen aus Gießen wurde am Sonntag gegen 13.15 Uhr das erste Mal am Bahnhofsvorplatz vom Tatverdächtigen bedrängt. Das Mädchen versuchte vor dem 25-jährige Asylwerber zu flüchten und stieg in einen Linienbus. Doch der Mann folgte ihr in den Bus und drängte sie auf die Rücksitzbank. Während der Fahrt berührte er sie mehrfach unsittlich und küsste sie.

Gießen: Das Mädchen versuchte erneut dem Mann zu entkommen

Nachdem der Asylwerber das Mädchen im Bus mehrfach sexuell belästigt hatte, versuchte die geschockte 16-Jährige sich aus den Fängen ihres Peinigers zu befreien und lief im Schiffenberger Weg aus dem Bus. Doch der Mann hatte noch nicht genug und verfolgte die 16-Jährige wieder. Das Mädchen konnte sich in ein nahe gelegenes Fitnessstudio retten.

Bis vor den Eingang hatte der Mann sie offensichtlich verfolgt. Im Fitnessstudio wurde umgehend die Polizei Gießen alarmiert.

Gießen: Polizei forschte Täter schnell aus

Die Ermittlungen, die nach der Anzeigenerstattung eingeleitet wurden, führten dann schnell zu dem Verdächtigen. Wie bereits erwähnt, soll es sich um einen 25-jährigen Asylbewerber aus Wetzlar handeln. Die Kripo sucht nun dringend nach Zeugen (Gießen: Mann an Bundesstraße mit Eisenstangen angegriffen - Polizei vor Rätsel), die am Sonntagmittag am Bahnhofsvorplatz bzw. in dem Bus der Linie 10 etwas von der Tat mitbekommen haben.

Auf Anfrage von „extratipp.com“ konnte die Polizei nicht mit Sicherheit sagen, ob andere Fahrgäste den sexuellen Missbrauch nicht mitbekamen oder es einfach an Zivilcourage fehlte, und deshalb dem jungen Mädchen niemand zu Hilfe eilte. Hinweise bitte nun an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555. Gerade diskutieren unsere Leser über diese Meldung: Polizei will eine Mercedes C-Klasse stoppen - doch am Steuer sitzt ein Irrer, wie extratipp.com* berichtet.

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.