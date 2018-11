Mann hört Geräusch beim Fahren - Schock bei genauerem Blick auf Skoda Octavia

Laute Geräusche hörte ein Mann während der Fahrt mit seinem Skoda Octavia. Ein Mechaniker fand etwas Beunruhigendes.

Gießen - Wie irre können manche Menschen sein?! Ein Mann war in seinem Skoda Octavia in der Nähe von Gießen unterwegs. Plötzlich hörte er ein verdächtiges Geräusch und fuhr in eine Werkstatt. Beim Blick unter den Wagen, erlebte er einen Mega-Schock, wie extratipp.com* berichtet.

Gießen: Mann hört Geräusche bei Fahrt mit seinem Skoda Octavia

Groß-Felda ist ein 900-Seelenort in der Nähe von Gießen. Ein Mann stieg am Samstagnachmittag in seinen Skoda Octavia und fuhr in der Straße Oberer Sommerberg los. Schon kurz darauf hörte er laute Geräusche und steuerte eine Werktstatt an. Ein Mechaniker schaute sich den Wagen an - dann der Schock: Ein Unbekannter hatte am linken Vorderreifen alle Radmutter gelöst!

Polizei Gießen ermittelt, wer sich an Skoda Octavia zu schaffen gemacht hat

Die Polizei Gießen ermittelt nun und fragt: Wer hat Hinweise darauf, wer die Radmuttern des Skoda Octavia gelöst haben könnte? Telefon (06631) 9740. Die Beamten weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Aktion kein Kavaliersdelikt ist und im schlimmsten Fall tödlich enden kann! Den Tatzeitpunkt gibt die Polizei zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 16.30 Uhr an.

Matthias Hoffmann

