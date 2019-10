Vermisste 14-Jährige nach Tagen wieder aufgetaucht

Über Tage fehlte von einer 14-Jährigen jede Spur. Nur ihr Mobiltelefon war aufgetaucht - am Bahnhof Gießen. Nun gibt die Polizei Entwarnung.

Update, 29.10.2019, 10.06 Uhr: Entwarnung von Seiten der Polizei Mittelhessen: Nach Tagen ist die 14-Jährige aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, deren Spur an den Bahnhof Gießen führte, wieder aufgetaucht.

Die 14-Jährige erschien am Dienstagabend in einer Hilfeeinrichtung für Kinder und Jugendliche in Gießen und wurde dort in Obhut genommen. Die Hintergründe ihres Verschwindens müssen im Rahmen der Ermittlungen noch geklärt werden.

Erstmeldung, 29.10.2019, 16.42 Uhr: Seit Samstag wird eine 14-Jährige inzwischen bereits vermisst. Nun wendet sich die Polizei Mittelhessen in dem Fall an die Öffentlichkeit.

Das Mädchen verließ gegen 10 Uhr am Samstag das Elternhaus. Ihr Handy wurde später in der Nähe des Gießener Bahnhofs gefunden. Seit dem Wochenende aber gibt es keinen Kontakt mehr zu der Jugendlichen.

Sämtliche Suchmaßnahmen, die bisher von Angehörigen durchgeführt wurden, und die Ermittlungen der Polizei blieben erfolglos.

red