GNTM 2020: Schock für die Mädels! Heidi fehlt bei der Entscheidung - Lucy und Lijana aus Kassel rocken Los Angeles

Bei GNTM 2020 sind Lijana und Lucy aus Kassel dabei.

Die sechste Folge der 15. Staffel von Germany´s Next Topmodel startet am Donnerstag, 05.03.2020.

startet am Donnerstag, 05.03.2020. 20 Kandidatinnen kämpfen bei GNTM 2020 weiter um den Sieg - doch fünf Wackel-kandidatinenn müssen in Folge 6 ins Shootout.

weiter um den Sieg - doch fünf Wackel-kandidatinenn müssen in Folge 6 ins Shootout. Auch Lijana und Lucy aus Kassel sind weiter dabei.

Update,27.02.2020 23.21 Uhr: Tränen und riesige Freude - das prägt Folge 5 wie kaum eine andere bei GNTM 2020: Umstyling und Sedcard-Shooting. Das wohl wichtigste Shooting für ein Model.

GNTM 2020: Lijana und Lucy aus Kassel mit neuem Styling

Lijana aus Kassel hat glatte Haare bekommen und ist happy mit der neuen Mähne. Lucy hat beim Blick in Heidis Zauberspiegel bei Germanys next Topmodel (GNTM 2020) hingegen Tränen in den Augen - so richtig begeistert ist sie nicht von ihrem neuen Look mit langen, blonden Harren. "Ich hoffe, ich kann sie noch überzeugen" sagt Heidi Klum.

GNTM 2020: Lucy aus Kassel ist unglücklich mit ihrem neuen Styling

Die meisten von Heidis Mädels bei GNTM 2020 sind zufrieden mit dem Umstyling. Doch für Lucy aus Kassel ist es auch am Tag danach noch schwer. Sie wollte die neuen Haare nicht einmal ihrem Freund beim Skypen zeigen. Sie hasst den "gelbstich" in ihren Haren.

Lucys größtes Problem dabei: "Ich möchte so mein Bild nicht in die ganze Welt schicken." Sie fühlt sich nicht wohl, sendet aber trotzdem ihre Message: "Man sollte sich lieben, wie man ist." Und beim Sedcard-Shooting ist sie auch zufrieden - und auch Fotograf Christian Anwander und Heidi sind begeistert von Lucy.

Schock bei GNTM 2020: Heidi Klum fällt krank bei der Entscheidung aus

Der Catwalk am Venice Beach steht - doch eine wichtige Person fehlt: Heidi Klum ist krank und Christian Anwander muss alleine entscheiden. Die Mädels sind aufgeregt. Für Lijana aus Kassel lief es mega beim Walk. "Ich bin ein Fan von dir", sagt Christian Anwander und überreicht die Bilder.

GNTM 2020: Lucy aus Kassel versagt beim Walk - doch hat sich mit ihrem Bild gerettet

Für Lucy aus Kassel lief es hingegen gar nicht, sie stakste über den mit Teppich ausgelegten Catwalk. Ihr großes Glück, dass Christian Anwander als Fotograf mehr auf die Bilder achtet. "Ich habe das Gefühl, dass du mit deiner Weiblichkeit besser zurechtkommst, als manch andere", sagt Christian Anwander - riesiges Kompliment für das Transgender-Model aus Kassel.

GNTM 2020: Fünf Kandidatinnen müssen um ihren Platz in der Model-Show bangen

Für Johanna, Cassandra, Maribel, Marie und Tamara lief es nicht so rund - sie haben nach dem Walk kein Foto erhalten und müssen als Wackel-Kandidatinnen im Anschluss noch einmal vor Juror Christian Anwander treten. Doch dann die große Erleichterung: "Ich habe heute kein Foto für dich", diesen Satz darf eben nur Heidi sagen. Für die Fünf geht es also in Los Angeles erst einmal weiter - aber sie kommen nächste Woche ins Shootout.

GNTM 2020: Lijana und Lucy aus Kassel - zwei Welten beim Fan-Voting

Der Walk sitzt bei Lucy immer noch nicht so gut, doch mit ihren Bildern hat die 21-Jährige aus Kassel bisher immer alles herausgerissen. Doch im Fan-Voting ist sie immer noch auf dem letzten Platz. Sie hat gerade mal 10.600 Abonnenten. Lijana aus Kassel hingegen hat sich weit vorne platziert. Die Fans von GNTM 2020 mögen die 23-jährige Studentin aus Kassel - dank der Abstimmung ihrer 20.700 Abonnenten liegt sie aktuell in den Top 20 bei GNTM 2020 auf Platz 4.

Update, 20.02.2020, 22.27 Uhr: Sprung, Pose, Foto - die Mädels stehen vor einer großen Herausforderung bei GNTM 2020. Foto-Shooting mit Sprungbrett und Feuer - da müssen die Mädels fit sein. Lijana aus Kassel ist begeistert von ihrem Outfit - und sie ist auch gleich die erste beim Shooting.

Es ist spannend, denn alle Mädels haben nur drei Versuche. Und Lijana begeistert Heidi bereits mit dem ersten Bild. Auch Lucy macht im Sprung mit heißem blauen Leder-Outfit eine gute Figur.

GNTM 2020: Heidi Klums "Meeedchen" müssen zum Frühsport

Doch das Shooting zeigt, so richtig fit sind die meisten Mädels nicht. Deshalb hat Heidi Klum eine Überraschung für ihre "Meedchen". Wecken um 6.14 Uhr vom Personal Trainer und ab an den Strand - Sport zum Frühstück. "Es geht dabei nicht ums abnehmen", betont Heidi - Models bräuchten einfach ein gutes Körpergefühl und dafür müsse man Sport machen.

GNTM 2020: Lucy und Lijana sind weiter - es geht nach Los Angeles

Nach dem Action-Shooting und der Sport-Einheit am Strand geht es actionreich weiter beim Walk. Während die Mädels über den Laufsteg schreiten, springen Motorräder über sie hinweg. Dch für die beiden Kasselerinnen Lucy und Lijana kein Probelm - beide sind weiter. Jetzt heißt es auf nach Los Angeles.

"Ich bin mega stolz - und im siebten Himmel", sagt Lijana nach dem Walk - Heidi hat bemerkt, dass sie trainiert hat. Jetzt müssen Lijana und Lucy bei GNTM 2020 in Los Angeles zeigen, was sie drauf haben.

Update, 19.02.2020, 10.21 Uhr: Lucy ist eine von zwei Kandidatinnen aus Kassel bei der diesjährigen Ausgabe der TV-Show Germany's Next Topmodel(GNTM 2020). Doch Lucy wurde nicht als Frau geboren - vor zwei jahren wurde aus Luca Lucy. Die 21-Jährige spricht ganz offen und intim über ihr Tarnsgender-Outing - und wie es das Verhältnis zu ihrer Mutter zerstörte.

GNTM 2020: Lucy aus Kassel - Hüllenlos und glücklich: "Ein Höschen, das brauche ich nicht"

Update, 13.02.2020, 22.30 Uhr: Bei den Fans hat Kandidatin Lucy (21) beim Walk noch nicht überzeugt - gerade einmal 5 von 10 Punkten hat das Transgender-Model aus Kassel bisher im Fan-Voting erreicht. Heidi ist ebenfalls noch nicht begeistert vom Gang der 21-Jährigen. Auch die anderen 24 Kandidatinnen bei GNTM 2020 sind noch nicht alle 100 Prozent sicher auf den Highheels unterwegs.

GNTM 2020: Lucy aus Kassel muss den Walk noch üben

In Folge 3 bei GNTM gab es deshalb ein Catwalk-Training mit Heidi. Und deutlich wurde - Lucy aus Kassel braucht noch eine Menge Übung. "Langfristig wird es nicht reichen, nur beim Shooting zu glänzen", sagt Heidi zur Leistung von Lucy.

Lijana aus Kassel hingegen hat das Training mit Heidi genossen. "Das hat mir echt was gebracht", sagt die 23-Jährige.

GNTM 2020: Nackt-Shooting mit Pferd am Strand - für Lucy aus Kassel kein Problem

Lucy hat bei den Fotoshootings bisher geglänzt - doch in Folge 3 bei GNTM 2020 gibt es eine große Herausforderung. Heidi will wissen, wie die Kandidatinnen ihren Körper kontrollieren können - Nackt-Shooting mit Pferden am Strand ist angesagt.

Lijana aus Kassel ist um das Pferd herumgekommen. Die 23-Jährige durfte sich lasziv im Wasser rekeln. Dafür hätte die 21-jährige Nadine vermutlich alles gegeben - sie hat wahnsinnige Angst vor Pferden. Durchgezogen hat sie das Shooting trotzdem.

Und Lucy ganz mutig: "Ein Höschen, das brauche ich nicht." Positiv gestärkt und selbstbewusst geht sie ins Shooting. Vorab hatte sie bereits verraten, dass ein Nackt-Shooting ihr Traum wäre. Und sie hat geglänzt: "Ich sitze auf einem Pferd am Strand, nackt, in Costa-Rica - ich will dieses Foto haben", sagt sie begeistert.

GNTM 2020: Lucy aus Kassel bekommt ein Sondertraining mit einem Supermodel

Und dann noch das: Ein Catwalk im Wasser. Die 15. Staffel von GNTM 2020 stellt die Kandidatinnen schon zu Beginn vor viele Herausforderungen. Der Respekt ist groß über den Steg im Wasser zu laufen.

Gastjurorin diesmal ist Supermodel Joan Smalls. Und für Lucy aus Kassel und drei weitere Mädels gab es vorher von Joan ein Sondertraining Laufen.

GNTM 2020: Lucy und Lijana aus Kassel sind eine Runde weiter

Der Respekt vor dem Walk über den Pool ist riesig: Doch Lijana aus Kassel meistert den Wasserlauf problemlos - samt Lob von Heidi und Joan. Lucy hat zwar beim Sondertraining mit Joan begeistert - doch beim Wasserlauf ging es holprig zu. Dennoch: Sie ist eine Runde weiter. "Du hast eigentlich jetzt schon gewonnen - du bist ein Vorbild für so viele Menschen", sagt Heidi zu Lucy. Die Kasselerin ist aber nicht das erste Transgender-Model bein GNTM.

GNTM 2020: So schneiden Lucy und Lijana aus Kassel beim Fan-Voting ab

Update, 11.02.2020, 17.01 Uhr: Nachdem die beiden GNTM-Kandidatinnen Lucy und Lijana aus Kassel beim Foto-Shooting in der zweiten Folge von Germany's next Topmodel noch eine fantastische Figur machten und Heidi Klum von sich überzeugten, folgt jetzt der erste Rückschlag für Transgender-Model Lucy.

GNTM 2020: Lijana aus Kassel schneidet bei Fan-Voting besser ab als Lucy

Bei der Online-Abstimmung auf der Internetseite der Serie ist die 21-Jährige aus Kassel auf den 25. und somit letzten Platz abgerutscht. Sie zählt nur 3753 Abonnenten. Ein Vergleich: Die zweite Kasselerin Lijana liegt mit 9869 Abonnenten auf dem 5. Platz des GNTM-Votings.

Während Kandidatin Lucy mit 8 von 10 Punkten in Bezug auf Personality und 7 von 10 Punkten bei den Shootings bewertet wurde, hängt sie im Walk hinterher. Nur 5 von 10 Punkten geben Lucy ihre Fans.

GNTM 2020: Heidi glaubt an Lucy aus Kassel

Das ist auch Heidi in den Folgen zuvor schon aufgefallen. Dennoch nahm sie die 21-jährige Studentin aus Kassel mit in die nächste Runde. "Es wäre ein riesen Fehler, wenn ich dich nicht mitnehme", sagte Heidi zu ihrer Entscheidung.

+ Lucy aus Kassel hat beim Duell-Shooting eine grandiose Jane abgegeben - Heidi und Fotograf Rankin waren begeistert. © Screenshot Pro Sieben

Update vom 06.02.2020, 22.27 Uhr: Folge 2 von GNTM - Heidis Mädels sind in Costa Rica angekommen und für Kandidatin Lucy aus Kassel gibt es gleich mehrere heftige Herausforderungen. Die Kandidatinnen müssen für ihr erstes Shooting ihr Outfit selber basteln, sie tragen nur Unterwäsche und dann in Highheels auf den Catwalk?

GNTM 2020: Outfits basteln? Nicht so ganz das Ding von Lucy aus Kassel

Fröhliches basteln - doch GNTM-Kandidatin Lucy aus Kassel fühlt sich sichtlich überfordert. "Alle hatten gleich gute Ideen. Und ich dachte, meine muss halt erst noch kommen", sagt die 21-Jährige. Gesagt, getan. Doch dann der kleine Schock: den Mädels bei Gemany's next Topmodel ging der Heißkleber aus. "Ich bin nervlich total am Ende", sagt Lucy. Doch Ende gut, alles gut: Heißkleber-Nachschub ist da und auch Lucy wird fertig mit ihrem Outfit - Unterwäsche mit Blumen und Blättern.

GNTM 2020: Lucy aus Kassel in Sorge - wird auch alles halten

Doch jetzt das nächste Problem: Ob auch alles richtig hält. Lucy hat große Sorge, da sie bei ihrem ersten Shooting bei GNTM nur ihr gebasteltes Höschen trägt und sie ihre geschlechtsangleichende Operation noch nicht hatte. "Wenn man auf Fotos was sehen würde, dann kann man die ja nicht verwenden", sagt Lucy.

GNTM Model Lucy aus Kassel bei intimen Foto-Shoot – plötzlich verrutscht das Outfit, doch Lucy muss sich keine Sorgen machen. Die Kamera der TV-Show schwenkt auf Lucys Schenkel. Eine rosa-farbene längliche Blüte hat sich gelöst und baumelt zwischen ihren Beinen.

GNTM 2020: Böse Überraschung - Heidi Klum hat drei Nachzüglerinnen nach Costa Rica geholt

Und dann folgt der nächste Schock für die GNTM-Kandidatinnen - Heidi hat eine besondere Überraschung: drei Nachzüglerinnen. Nicht nur bei Lucy entgleiten die Gesichtszüge. Und dann geht es auch gleich ans Foto-Shooting - ein Battle, dass die Kandidatinnen an ihre nervlichen Grenzen bringt.

Video: Drei neue Kandidatinnen bei GNTM 2020 - Das gab es noch nie!

Gemeinsam mit einem Männer-Model geht es in bester Tarzan-und-Jane-Manier an Seilen in die Bäume. Fotograf Rankin, der nicht das erste Mal bei GNTM dabei ist, fordert alles von den Mädels - bereits nach wenigen Sendeminuten fließen die ersten Tränen. Doch genau das war Heidis Ziel: "Ich möchte sehen, wie sie sich in der Competition schlagen", sagt Heidi Klum.

GNTM: Lucy und Lijana aus Kassel machen beim Shooting eine fantastische Figur

Lucy aus Kassel zumindest hat sich grandios geschlagen bei Folge 2 von GNTM. Von Nervosität bei ihrem erstem Shooting keine Spur. Und so begeistert die 21-Jährige nicht nur Heidi, sondern auch Fotograf Rankin. "Fantastic!", sagt der zu Lucys Auftritt. Auch die zweite Kandidatin aus Kassel, Lijana (23), hat beim Foto-Shooting überzeugt. "Sie macht so viel mit ihrem Gesicht", ist Heidi begeistert. Lijana ist Happy.

+ Wollen es wissen: Die beiden Kasselerinnen Lucy und Lijana (rechts) machen bei Heidi Klums Model-Show auf pro Sieben mit. © ProSieben/Martin Bauendahl

GNTM 2020: Probelauf für den Catwalk mit einem Supermodel

Und dann heißt es vorbereiten auf den Catwalk. Tipps bekommen Heidis Mädels von Victoria-Secrets-Model Stella Maxwell. Ab in die Maske, rein in die Kleider und schon müssen die GNTM-Kandidatinnen in der wunderschönen Kulisse eines Wasserfalles zeigen, was sie gelernt haben. Unter den strengen Augen von Heidi und Stella.

GNTM 2020: High Heels sind eine Herausforderung für Lucy aus Kassel

High Heels sind nicht so ganz das Ding von Lucy aus Kassel, doch ihr Wille ist eisern. "Ich werde alles geben. Gerade beim Walk muss ich von Heidi hören, dass ich mich verbessert habe." Und trotz schnellen Schuhwechsels vor dem Lauf - so richtig hat es dann nicht geklappt. Doch dann die Überraschung: "Es wäre ein riesen Fehler, wenn ich dich nicht mitnehme", sagt Heidi. Lucy aus Kassel ist - wie ihre Kasseler-Kollegin Lijana - bei GNTM 2020 eine Runde weiter. Jetzt heißt es üben mit hohen Schuhen zu laufen.

GNTM 2020: Es geht hoch hinaus - doch Lucy aus Kassel hat Höhenangst

Update vom 05.02.2020, 12.01 Uhr: Die aufregende Reise von Germany´s next Topmodel (ProSieben) findet im sonnigen Costa Rica statt. Dabei verrät der Sender auf Instagram, dass es beim nächsten Shooting hoch hinausgehen wird.

Doch das Transgender-Model Lucy aus Kassel erklärt in einer Instagram-Story, dass sie besonders vor einem Höhen-Shooting Angst habe. Ihr absolutes Traum-Shooting dagegen sei ein Nackt-Shooting.

GNTM 2020: Heidi Klum plant Überraschung

Am Donnerstag, 06.02.2020, um 20.15 Uhr startet dann die zweite Folge von Germany´s next Topmodel (GNTM). Dabei wird Victoria´s Secret Model Stella Maxwell zu Gast sein.

Weiter um den Titel der 15. Staffel kämpfen 25 Kandidatinnen. Aber Model Heidi Klum hat noch eine Überraschung für die Top 25 parat: Drei Nachwuchsmodels rücken nach.

GNTM 2020: Kandidatinnen sind nicht begeistert

Das sind zum einen die 21-jährige Jacky mit indianischen Wurzeln, Hobby-Sängerin Valeria und Tierfreundin Maribel. Laut Promiflash sind die Top 25, die sich ihr GNTM-Ticket nach Costa Rica hart erkämpfen mussten, wenig begeistert. Da ist der Ärger vorprogrammiert.

Vor allem die Reaktionen der Kandidatinnen sind eindeutig. "Wir sind gerade erst angekommen, jetzt kommt direkt schon so ein Battle", erklärt die 23-jährige Sarah S. aus Köln. Mitstreiterin Saskia aus Braunschweig ist geschockt über die Nachzüglerinnen.

GNTM 2020: Lucy und Lijana aus Kassel kämpfen weiter

In der ersten Germanys´s next Topmodel (GNTM) Folge mussten bereits 13 Kandidatinnen die Heimreise antreten. Doch Lucy und Lijana aus Kassel sind weiter und kämpfen in der kommenden Folge um die Model-Krone. Werden sie das Battle schaffen? Wir sind gespannt wie es weiter geht.

Update von 30.01.2020, 23.01 Uhr: Lucy aus Kassel ist weiter bei Germany´s next Topmodel (ProSieben). Die TV-Zuschauer werden sie auch in der zweiten Folge der 15. Staffel der Castingshow sehen. Für die Nachwuchs-Fotomodels geht es nach Costa Rica in den Dschungel.

Designer Julien, der gemeinsam mit Heidi Klum in der Jury sitzt, hat nur warme Worte für die 21-jährige Hessin. Besonders gefallen hatte ihm, dass sie sich kein einziges Mal beklagt hatte, obwohl er sie viele, viele Kleider anprobieren ließ. Heidi Klum hatte Zweifel, da das Transgender-Model ihrer Meinung nach auf dem Laufsteg nicht laufen kann. „Du bist schon ein bisschen getorkelt“, sagte Heidi Klum zum Walk des Mädchens aus Kassel.

GNTM 2020: Heidi Klum mit Transgender Lucy aus Kassel nicht zufrieden

Update vom Donnerstag, 30.01.2020, 22.13 Uhr: Das Transgender-Model Lucy aus Kassel hat es in die zweite Runde der Model-Castingshow Germany´s next Topmodel (ProSieben) geschafft und darf mit den anderen Kandidatinnen bei GNTM 2020 ein Kleid des Designers Julien präsentieren. Doch die Auswahl kostet den Star-Designer Nerven, denn kein Kleid will zu der 21-jährigen Lucy aus Kassel passen.

Lucy aus Kassel in Hessen hat auch Sorge, dass man sehen könnte, dass sie noch keine Geschlechtsumwandlung gemacht hat. Sie fragt die Stylisten vor der großen Catwalk-Show mit Model Heidi Klum, ob man auch etwas abkleben könne.

Probleme hatten sowohl Heidi Klum als auch Designer Julien mit der Art, wie Lucy aus Hessen läuft. "Sie kann nicht laufen", sagt Heidi Klum, als Lucy über den Laufsteg geht.

GNTM 2020: Zwei Mädchen aus Kassel bei Germany´s Topmodel by Heidi Klum

Erstmeldung: Kassel - Fans fiebern dem Start der 15. Staffel von Germany`s next Topmodel (GNTM) entgegen. ProSieben strahlt dieerste Folge am Donnerstag, 30.01.2020, aus.

38 Kandidatinnen buhlen dann um die Gunst von Jurorin Heidi Klum. Mit dabei: Lijana und Lucy aus Kassel.

GNTM 2020: Kandidatin aus Kassel - Lucy ist Transgender

Vor allem Letztere hat eine ganz besondere Geschichte zu erzählen: Denn Lucy aus Kassel war nicht immer eine Frau. Die 21-Jährige wurde als Junge geboren. Seit ein paar Jahren lebt sie als Frau. "Ich habe mich noch nie so wohlgefühlt", sagt die GNTM-Kandidatin.

GNTM 2020: Lucy hat sich mit 18 Jahren als transsexuell geoutet

Lucy aus Kassel hat sich mit 18 Jahren als transsexuell geoutet. Seitdem geht sie offen mit dem Thema um. Einen Freund hat sie seit einem Jahr. Das Paar hat sich online kennengelernt. "Beim dritten Date habe ich es ihm gesagt. Für ihn ist das kein Problem."

Bei Germanys next Topmodel will sie mit ihrer Performance überzeugen - nicht mit ihrer schrillen Art. "Ich möchte keine Extrawurst haben und genauso bewertet werden wie jedes andere Mädchen", sagt Lucy.

GNTM 2020: Lijanas große Leidenschaft ist das Tanzen

Lucy ist nicht die einzige GNTM-Kandidatin aus der documenta-Stadt. Auch Lijana aus Kassel will Germany´s next Topmodel werden. Die 23-Jährige studiert Grundschullehramt. Ihre große Leidenschaft ist das Tanzen.

+ Germany´s next Topmodel (GMTM): 38 Kandidatinnen buhlen um die Gunst von Jurorin Heidi Klum. Auch zwei Teilnehmerinnen aus Kassel sind dabei. © Uwe Anspach/dpa Ihre ersten Tanzschritte machte sie mit 5 Jahren beim Ballett. Nur wenige Jahre später widmete sie sich als Tänzerin der Hip-Hop-Musik. Mit 14 Jahren leitete Lijana ihre erste Tanzgruppe. Die Choreografien entwarf sie selbst. "Tanzen ist wie ein Ventil für mich. Ich brauche Tanzen um meine Gefühle zu verarbeiten", sagt Lijana.

GNTM-Kandidatin Lijana aus Kassel: "Ich bin sehr selbstbewusst"

Die GNTM-Kandidatin hat eine große Familie. Sie hat vier Geschwister sowie fünf Nichten und Neffen. "Ich könnte Germany`s next Topmodel werden, weil ich sehr selbstbewusst bin. Ich bringe immer ein Stück meines Charakters auf den Laufsteg oder vor die Kamera".

Das Jury-Konzept aus der vergangenen Staffel wird beibehalten. Heidi Klum wird als einzige Jurorin in jeder Folge zu sehen sein. Sie wird abwechselnd von verschiedenen Gastjuroren unterstützt. Im letzten Jahr triumphierte Simone bei Germany´s next Topmodel.

Drei GNTM-Models schaffen es ins Finale

Das Teilnehmerinnenfeld wird sich im Laufe der Sendung lichten - bis irgendwann nur noch drei Models um den Sieg kämpfen. Bis dahin ist es ein weiter Weg.

Video: Die Kasselerin Lijana ist Tänzerin aus Leidenschaft

Lijana und Lucy aus Kassel treten bei Germany´s next Topmodel gegen 36 weitere Kandidatinnen an. Zu ihnen gehört die 17-jährige Lena aus Dortmund. Sie ist das jüngste Nachwuchsmodel der neuen GNTM-Staffel.

Vor der ersten Folge von GNTM 2020 bei ProSieben gibt es den ersten Skandal: Model Mareike Lerch sorgt mit einem Bild für Schlagzeilen.

Bei GNTM 2020 auf ProSieben sticht Mareike Lerch aus Maintal hervor. Sie hat von allen Models mit Abstand die meisten Fans bei Instagram. Ist das ein Vorteil?

GNTM: Dürfen Transgender-Models nur für die Quote an Germany's Next Topmodel teilnehmen? Zu diesem Gerücht äußert sich nun eine ehemalige Kandidatin.

