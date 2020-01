Diebe stehlen Goldschatz - und gehen trotzdem leer aus

Universität Göttingen

+ © Stephan Eckardt/Uni Göttingen/nh Kurioser Diebstahl in Göttingen in Niedersachsen: Die Diebe stahlen einen Goldschatz, der allerdings nicht aus Gold ist. Es handelt sich um Repliken. © Stephan Eckardt/Uni Göttingen/nh

In Göttingen haben Unbekannte in ein Seminargebäude der Uni Göttingen am Nikolausberger Weg eingebrochen und einen vermeintlichen Schatz gestohlen - doch die fette Beute blieb aus.