Grausiger Fund: Frauenleiche in Brunnenschacht entdeckt

Neuenkirchen - In einem Brunnenschacht in Neuenkirchen im nördlichen Münsterland ist am Mittwoch eine Frauenleiche entdeckt worden. Nähere Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen.

Laut einem Bericht von Nord-West-Media TV und Nachrichten liegt der Brunnen auf dem Gelände einer Gärtnerei.

Nach einem Bericht von Der Westen wurde die Leiche am Mittwochmorgen gegen 11.20 gefunden. Die Polizei hat den Einsatzort abgesperrt und macht demnach aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben dazu, wer die Leiche gefunden hat. Auch die Identität der Frau wurde nicht bekannt gegeben.

