Zweijähriges Mädchen erstickt beim Essen in Kita

Zweijährige erstickt beim Essen in Kita

In Gütersloh ist ein zwei Jahre altes Mädchen in einer Kindertagesstätte nach einem Erstickungsanfall beim Essen gestorben. Die Erzieherinnen hatten noch versucht zu helfen.

Gütersloh - Eine Polizeisprecherin sagte am Mittwoch, es sei von einem "tragischen Unglücksfall" auszugehen. Dennoch laufe in der Sache ein Ermittlungsverfahren.

Die Stadt hatte nach dem Unglück vom Montag (26.11.2018) mitgeteilt, das Kind sei trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen in der städtischen Kita verstorben. In der Kita wurde für Kinder und Eltern ein Raum zum Trauern eingerichtet, in dem auch ein Kondolenzbuch ausgelegt wurde.

Das Nachrichtenportal westfalen-blatt.de hat die Stellungnahme der Stadt veröffentlicht: „Mit großer Bestürzung und Trauer nehmen wir seitens der Stadt Gütersloh den tragischen Tod des kleinen zweijährigen Mädchens wahr, das am Montag nach einem Erstickungsanfall trotz aller sofort eingeleiteten Hilfsmaßnahmen in einer städtischen Kindertageseinrichtung verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei der Familie, die sich diesem schrecklichen Verlust nun gegenüber sieht. Als erste Hilfsmaßnahme wurde das Angebot einer Notfallseelsorgebegleitung gemacht“.

Die Eltern der Kindertageseinrichtung wurden demnach am Dienstagnachmittag zum Sachverhalt informiert.

