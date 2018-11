Unfassbar! Mehr Glück als dieser Hund kann man gar nicht haben

Diese Geschichte klingt so unglaublich, dass sie eigentlich gar nicht wahr sein kann. Und doch ist sie genau so geschehen. Beteiligt: Ein Auto und ein Hund.

Hamburg / Seevetal - In der Nähe von Hamburg hat sich am Dienstag eine Geschichte zugetragen, die wirklich unglaublich klingt, wienordbuzz.de* berichtet. Noch dazu mit einem echten Happy End. Aber der Reihe nach.

Hamburg: Auf dem Weg zur Arbeit hörte eine Frau einen Schlag an ihrem Wagen

+ In Bullenhausen bei Hamburg meldet eine Frau der Polizei, dass ihr Hund in einem Kühlergrill feststeckt. © Google Maps

Wie die Polizei mitteilt, ist eine 59-jährige Frau am Dienstag ganz normal mit ihrem Auto von Bullenhausen in Richtung Hamburg zur Arbeit gefahren. Plötzlich bemerkte sie einen Schlag an ihrem Wagen. War es ein Unfall? Aufgrund der Dunkelheit konnte die Frau allerdings nichts erkennen und fuhr weiter Richtung Hamburg zur Arbeit.

Frau meldet vermissten Hund - der soll im Kühlergrill feststecken

+ Hamburg: Hund Tero hatte am Dienstag mehr Glück als Verstand. © Polizei / Google Maps (Montage)

Etwa zur gleichen Zeit meldete sich eine Frau aus Bullenhausen bei der Polizei. Grund: Sie wollte ihren 13-jährigen Hund, einen Zwergschnauzer, als vermisst melden. Ihre Vermutung: Der Hund sei am Morgen angefahren worden und stecke wohl im Kühlergrill des Autos fest. Ein Kennzeichen hatte sich die 40-jährige Hundehalterin in der Aufregung allerdings nicht merken können.

In Hamburg hört eine Frau einen Hund winseln

Zurück nach Hamburg: Als die 59-Jährige nach Ende ihrer Arbeit zurück zu ihrem Wagen kehrte, hörte sie plötzlich ein leises Winseln. Und Ihr Erstaunen war groß, als sie den 13-jährigen "Tero" im Kühlergrill feststeckend entdeckte.

Feuerwehr Hamburg kann Hund befreien - fast unverletzt

Der Hund "Tero" war über seine missliche Lage wenig überraschend nicht gerade erfreut - und versuchte die hinzugerufenen Helfer der Feuerwehr zu beißen. Die Feuerwehr Hamburg konnte den Hund letztendlich aber nahezu unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Wenig später wurde dann auch die Verbindung zu dem morgendlichen Unfall hergestellt und "Tero" konnte seiner überglücklichen Halterin übergeben werden.

