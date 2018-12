Streit eskaliert: Männer verletzen sich mit Axt und Messer schwer - einer hat Granaten-Attrappe dabei

Ein Streit ist in Hamburg-Lurup derart eskaliert, dass zwei Männer mit Axt und Messer aufeinander losgingen.

In Hamburg ist ein Streit zweier Männer eskaliert. Beide gingen mit Axt und Messer aufeinander los und verletzten sich schwer. Einer trug eine Granaten-Attrappe bei sich. Hintergründe sind unklar, die Mordkommission ermittelt.

Hamburg - Am Montagabend ist in Hamburg-Lurup ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Beide gingen mit einer Streitaxt und einem Messer gegenseitig aufeinander los und verletzten sich schwer. Einer trug eine Granaten-Attrappe bei sich. Nun ermittelt die Mordkommission, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hamburg: Streit eskaliert - Männer attackieren sich mit Axt und Messer

+ Beide Kontrahenten wurden vor der Wohnung in Hamburg schwer verletzt angetroffen. © Nonstopnews

Nach Polizeiangaben kam es am Montagabend gegen 20.53 in der Wohnung eines 38-jährigen Zeugen in Hamburg-Lurup zum Streit zwischen einem 51-jährigen Türken und einem 37-jährigen Deutschkasachen. Die Streitigkeiten eskalierten derart, dass sich beide gegenseitig mit einer Axt und einem Messer attackierten. Beide Männer wurden schwer verletzt und verließen die Wohnung.

Hamburg: Kontrahenten nach eskaliertem Streit lebensgefährlich verletzt

+ In der Jacke eines der Beteiligten in Hamburg fand die Polizei eine Granaten-Attrappe. © Nonstopnews

Vor dem Haus in Hamburg-Lurup traf ein Passant auf den 51-Jährigen, der mehrere lebensgefährliche Verletzungen durch Messerstiche im Brustbereich aufwies. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert und ist außer Lebensgefahr. Sein 37-jähriger Kontrahent wurde durch von Passanten alarmierte Polizeibeamten auf der Straße angetroffen. Er wies schwere, potenziell lebensgefährliche Kopfverletzungen auf und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Auch er war später außer Lebensgefahr.

Streit in Hamburg eskaliert: Mann trägt Granaten-Attrappe bei sich

+ Nach dem eskalierten Streit in Hamburg hat die Mordkommission übernommen. © Nonstopnews

Ein Entschärfer des Landeskriminalamtes wurde hinzugezogen, weil Polizeibeamte in der Jacke des 37-Jährigen eine mutmaßliche Handgranate entdeckten. Wie sich herausstellte, handelte es sich jedoch um eine Attrappe. Die Mordkommission übernahm die weitere Sachbearbeitung des Falls in Hamburg-Lurup. Genauer Tatablauf und Hintergründe blieben zunächst unbekannt und werden ermittelt. Beide Männer befinden sich wieder auf freiem Fuß.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Weitere Meldungen

Großbrand bei Lkw-Händler an A1 bei Hamburg - 250 Feuerwehrleute können Millionenschaden nicht verhindern

84-Jähriger gibt in VW Golf in Bremerhaven plötzlich Gas - mit verheerenden Folgen für Sparkasse

Megadreist: Ein Mercedes-Fahrer nahm die Rettungsgasse - schockierte Sanitäter handelten sofort.

Die Polizei kontrollierte einen Lkw auf der Autobahn - dann trauten die Beamten ihren Augen nicht.

Eine Frau, die bei einem Unfall in Nordhorn bei Braunschweig Erste Hilfe leisten wollte, wurde von einem Mercedes und weiteren Auto erfasst und schwer verletzt.

Ein Rollstuhlfahrer ist auf U-Bahn-Gleise - dann kam es zum Drama.

Zu einem Unfall-Drama im Regen kam es in Stur bei Bremen, als ein Sprinter und Mercedes frontal zusammenstießen - es kam zum Drama um Fahrer und Hund.

Ein Gemüse-Lkw ist in einer Baustelle auf der A1 außer Kontrolle geraten - ein Portugiese verunglückte mit seinem Lastwagen.

Ein betrunkener Portugiese wollte einen Lkw überholen - er übersah einen BMW, dann passierte das Unglück.

Großbrand auf Recycling-Hof: Schwarze Rauchwolke zieht Richtung Bremen - auch A28 betroffen.

Ein 84-Jähriger gab in seinem VW Golf plötzlich Gas - mit verheerenden Folgen für eine Sparkasse.

Hagel überrascht Autofahrer: Seat Ibiza stellt sich auf A27 quer - Mini-Fahrer kann nicht mehr bremsen.