Drama auf Radweg: Mann auf E-Bike stirbt nach schwerem Zusammenstoß

Ein Mann ist mit einem E-Bike in Hanau unterwegs, als es zu einem tödlichen Zusammenstoß kommt.

Im südhessischen Hanau stoßen zwei Fahrradfahrer so schwer zusammen, dass einer der beiden später seinen Verletzungen erliegt.

Hanau - Erst eine Woche nach einem schweren Zusammenstoß zweier Radfahrer in Großauheim ist die Polizei über den Vorfall informiert worden. Beide Radler im Alter von 77 und 55 Jahren erlitten Knochenbrüche, die so gravierend waren, dass der Ältere einige Tage später an den Folgen verstarb, berichtet op-online.de*.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 77-Jährige aus Rodenbach am Donnerstag, 21. März, mit seinem E-Bike als letzter einer Gruppe auf dem Radweg entlang der B8 in Richtung Großauheim unterwegs.

Mann erliegt seinen Verletzungen

Am Neuwirtshaus prallte er gegen 11.30 Uhr mit einem entgegenkommenden 55-Jährigen aus Kahl zusammen, wobei beide Radler zu Boden fielen. Während sich der Jüngere mehrere Rippen brach, bestand bei dem 77-Jährigen der Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch.

Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert, wo der Rodenbacher am darauffolgenden Dienstag verstarb. Die Ehefrau des Getöteten erschien dann einen Tag später auf der Polizeiwache und meldete dort den Vorfall. Aktuell werden nun Zeugen vernommen, um den genauen Hergang klären zu können. (chw)

