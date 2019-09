Schwerer Unfall: Frau fährt Ehemann im Parkhaus an - Auslöser ist kurios

Unfall in Hanau: Eine Frau fährt ihren Ehemann im Parkhaus an. Er wird schwer verletzt.

Hanau – In einem Parkhaus in Hanau ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Frau (81) fuhr ihren eigenen Ehemann (84) an. Alles fing mit einem verschwundenen Parkschein an, wie Radio ffh.de berichtete.

Das Ehepaar wollte eigentlich nur aus dem Parkhaus in Hanau fahren und stand dazu schon in der Ausfahrt, als ihnen einfiel, dass das wichtige Parkticket verschwunden war. Die Frau und ihr Mann suchten verzweifelt nach dem Parkschein im Auto – dann wurde es hektisch.

Unfall in Hanau: Mann muss ins Krankenhaus

Die Frau wollte wenden und zurückfahren, der Mann stieg aus und wollte helfen. Doch dann kommt es zum Unfall in Hanau. Die Frau legte wahrscheinlich den falschen Gang ein, krachte erst gegen einen Pfosten und dann gegen den Mann.

Ihr Mann wurde dabei schwer verletzt. Er kam mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, ob die Frau überhaupt fahrtüchtig ist. chw

