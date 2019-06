A2-Drama: Wohnmobil bei Autobahn-Unfall zerfetzt - Crash fordert mehrere Verletzte

Auf der A2 bei Hannover kam es zum Drama, als ein Wohnmobil bei einem schweren Unfall auf der Autobahn zerfetzt wurde. Der Crash forderte mehrere Verletzte.

Helmstedt - Ein ebenso furchtbarer wie spektakulärerer Unfall geschah am Sonntagabend, 9. Juni, gegen 20.16 Uhr auf der A2 bei Helmstedt nahe Hannover: Ein Wohnmobil und fünf Autos kollidierten, wobei das Wohnmobil regelrecht aufgerissen wurde. Wie nordbuzz.de* berichtet, wurden bei dem Autobahn-Drama in Niedersachsen mehrere Menschen verletzt.

A2 bei Hannover: Wohnmobil wird bei AutoUnfall mit sechs Fahrzeugen zerfetzt

Laut Helmstedter Nachrichten wurde die Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Unfall einer eingeklemmten Person auf der A2 bei Hannover gerufen. Zwischen den Anschlussstellen Helmstedt-Ost und Helmstedt-Zentrum in Fahrtrichtung Hannover kam es nach Angaben der Polizei zu einer Kollision von insgesamt sechs Fahrzeugen, darunter ein Wohnmobil.

Schuld an dem A2-Drama in Niedersachsen soll der Fahrer des Wohnmobils gewesen sein, der einen plötzlichen Spurwechsel durchführte. Die nachfolgenden Autos mussten ausweichen, wobei ein Fahrzeug ins Schleudern geriet, sich drehte und es daraufhin zur Kollision kam, bei der unter anderem das Wohnmobil aufgerissen wurde. Bei der Massen-Karambolage wurden sogar Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

A2 bei Hannover: Autobahn-Drama mit Wohnmobil fordert mehrere Verletzte

Als die Feuerwehr an der Unglücksstelle auf der A2 bei Hannover eintraf, stellte sich zwar heraus, dass keine Person eingeklemmt war. Allerdings wurden bei dem Autobahn-Drama mehrere Personen verletzt. Ein 47 und ein 30 Jahre alter Autofahrer erlitten schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 63 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils, das komplett aufgerissen wurde, sowie seine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall in Niedersachsen lediglich leicht verletzt. Die A2 musste für Reinigungsarbeiten und zur Bergung der an der Kollision beteiligten Autos in Richtung Hannover bis 1.30 Uhr gesperrt werden.

