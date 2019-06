Bus-Fahrer hört lauten Knall - dann folgt der große Schock

Ein Bus wurde während einer Fahrt in Hannover von Unbekannten beschädigt (Symbolbild).

Hannover - Einen echten Schock erlitten ein Busfahrer der Üstra und seine Passagiere bei einer Fahrt am Sonntagabend in der Nordstadt in Hannover. Sogar die Polizei musste anrücken, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hannover: Großer Schock während Busfahrt - Seitenscheibe zersplittert

Wie die Polizei Hannover berichtet, befand sich der Üstra-Bus gegen 21.45 Uhr in der Haltehoffstraße, als es zum Schock-Angriff kam. Plötzlich vernahmen der Busfahrer und seine Passagiere einen lauten Knall. Der 49-Jahre alte Busfahrer stoppe daraufhin das Üstra-Fahrzeug umgehend um es zu inspizieren und herauszufinden, was genau passiert war. Der schockierte Mann musste feststellen, dass eine Seitenscheibe im hinteren Teil des Busses zersplittert war.

Hannover: Nach Schock-Angriff auf Üstra-Bus: Polizei findet beschädigte Telefonzelle

Nach dem Schock-Angriff beschloss der Fahrer des Üstra-Busses, die Polizei Hannover zu alarmieren. Die eintreffenden Beamte untersuchten sowohl das Fahrzeug mit derzersplitterten Scheibe, als auch die nähere Umgebung. Und tatsächlich wurden die Polizisten fündig: Sie entdeckten eine Telefonzelle in der Nähe, die ebenfalls beschädigt wurde. Ermittlungen ergaben, dass die Beschädigung von einer Zwille oder einem Luftgewehr verursacht worden sein könnte.

Nach großem Schock in Üstra-Bus: Polizei Hannover bittet um Hinweise

Besteht etwa ein Zusammenhang zwischen dem Schock-Angriff auf den Üstra-Bus und der zerstörten Telefonzelle? Davon geht die Polizei Hannover aus und bittet die Fahrgäste des Busses, die sich vor dem Eintreffen der Beamten schon zu Fuß entfernt hatten, sich beim Polizeikommissariat Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3115 zu melden.

Glück im Unglück: Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. Doch einige Tage zuvor war es in Hannover zu einem dramatischen Unfall gekommen, der leider nicht glimpflich ausging. Ein Radfahrer wollte mit seinem Mountainbike die Gleise überqueren, als eine Bahn anrauschte. Der „Silberpfeil“ der Üstra Hannover verletzte den Mann tödlich, wie nordbuzz.de* berichtet.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.